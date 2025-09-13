VIDEO O dronă misterioasă a fost găsită pe o plajă din Bulgaria / Armata a dus-o la o bază navală

O dronă a fost descoperită vineri pe plaja de nord din orașul Burgas, scrie presa bulgară. Poliția a intervenit după ce mai mulți oameni au raportat vehiculul aerian fără pilot, potrivit Novinite.

Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce indică faptul că a petrecut mult timp în mare.

Nu erau vizibile semne de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că aceasta nu a reprezentat o amenințare pentru public.

Apelul privind un obiect suspect, asemănător unei drone, care plutea în mare, a fost primit în jurul orei 9:36, după care zona a fost securizată.

Experți militari au fost trimiși să evalueze și să recupereze dispozitivul. O echipă specializată de la baza navală din Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

A drone has been found on the beach in Burgas, Bulgaria.



It was first spotted last Friday, but only pulled from the water today. According to Flagman, the UAV was in “deplorable condition,” missing its tail and right wing — signs it may have been shot down.



În urma evaluării și cu aprobarea șefului de stat major al marinei, precum și în coordonare cu guvernatorul regional al Burgasului și șeful apărării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru analize suplimentare.

Serviciile de securitate bulgare lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.