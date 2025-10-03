VIDEO O mașină mistuită de flăcări se deplasează pe o stradă din Sibiu până se oprește într-un indicator rutier

O mașină a fost cuprinsă de flăcări, vineri, pe o stradă din municipiul Sibiu. În imaginile publicate de presa locală se vede cum autoturismul, deja cuprins de foc, mai rulează câțiva metri pe carosabil înainte să se oprească într-un indicator rutier. Nu au fost persoane rănite, a transmis ISU Sibiu.

Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Rusciorului, Cameliei și Bagdazar din municipiul Sibiu. Mașina a fost cuprinsă în totalitate de flăcări, incendiul fiind ulterior lichidat complet.

La fața locului au intervenit un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor, a mai precizat ISU Sibiu.