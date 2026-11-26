Drumul Expres Brăila – Galați (DEx6), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, nu va mai fi deschis în acest an, deși este aproape gata, pentru că au fost furate componente esențiale ale podului hobanat peste Siret, scrie Adevărul. Termenul inițial de deschidere a acestei șosele era 2023.

Poliția Județeană Galați a anunțat, joi, că a deschis dosar penal pentru furt, după ce mai multe elemente de prindere a hobanelor şi componente auxiliare ale acestora au fost furate de pe şantierul podului peste Siret de pe Drumul Expres Galaţi-Brăila.

Potrivit primelor verificări ale Poliției, furturile au fost comise începând cu sfârşitul anului 2025 şi până acum.

Constructorul român UMB, care lucrează la proiect din 2022, a făcut plângere la Poliție, însă între timp au dispărut și alte piese, iar înlocuirea celor furate nu va fi posibilă până la sfârșitul anului, a precizat pentru Adevărul purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

„Constructorii au făcut plângere la Poliție. Au și o firmă de pază acolo sau aveau o firmă de pază. Trebuie lămurită treaba de către constructori, atât cu Poliția, cât și cu firma de pază. Cert este că, din cauza furtului, deși Drumul Expres Brăila-Galați este finalizat în proporție de 99%, lipsește o componentă importantă, și anume hobanele podului.

Lucrările nu pot avansa pentru că, la podurile hobanate, elementele structurii sunt susținute de aceste hobane, iar construcția înaintează pe măsură ce ele sunt montate. Dacă nu ai hobanele, podul riscă să se dărâme, să se prăbușească”, a mai spus Alin Șerbănescu.

Amânări succesive pentru drumul expres Brăila-Galați

Drumul expres Brăila-Galați – o șosea de mare viteză cu o lungime de 10,77 km – avea ca termen de finalizare anul 2023, însă de atunci au existat amânări succesive.

Șoseaua include o zonă de aproape 2 kilometri formată numai din structuri: un viaduct care traversează digul de protecție al Siretului, un pod metalic în arc peste calea ferată, altă structură de viaduct peste care se leagă direct de un pod hobanat peste râul Siret, iar la final un alt viaduct lung care traversează liniile de cale ferată din depou.

„Este cea mai spectaculoasă lucrare ca structuri în afară de partea de tuneluri care se construiesc pe rețeaua actuală”, spunea pentru HotNews Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura.

Drumul expres este proiectat pentru viteza de 120 km/h și are o platformă de 22 de metri din care partea carosabilă este formată din câte două benzi de câte 3,5 metri pe fiecare sens și o zonă mediană de 3 metri cu câte 0,75 metri spațiu pentru parapete, conform informațiilor din caietul de sarcini.

Platforma drumului expres mai are patru benzi mici de încadrare de câte jumătate de metru și câte un acostament de 1,5 m pe fiecare parte.

De-a lungul traseului au fost proiectate două poduri peste canale de irigații și două viaducte (câte unul pe sens) peste digul de apărare pentru ape mari al râului Siret, peste calea ferată și peste râul Siret.

Proiectul mai prevede un sens giratoriu și lărgirea actualului DN28 de la două la patru benzi pe o distanță de 0,43km dinspre municipiul Galați până la intersecția cu Drumul Expres.

Drum Expres Brăila-Galați – specificațiile proiectului