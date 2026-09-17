VIDEO O nouă autostradă și o premieră în România: „A ajuns la 99%” / Ce mai e nevoie pentru deschiderea circulației

Secțiunea 4 din A1 Sibiu – Pitești se desfășoară între localitățile Curtea de Argeș și Tigveni și are o lungime de circa 9,8 km. Pe traseu autostrada va subtraversa dealul Momaia printr-un tunel cu același nume, lung de aproape 1,35 km – primul tunel forat de autostradă din țara noastră.

„Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 99%”, a anunțat joi directorul Companiei de Drumuri (CNAIR), Cristian Pistol.

„Lucrările de drum pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, construită de antreprenorul austriac PORR, sunt finalizate. Deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia”, spune Pistol.

El a detaliat că pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul, iar Tunelul Momaia „este practic finalizat”.

„Acum se fac testele și reglajele celor peste 2.500 de puncte de monitorizare (camere video și senzori). Tunelul dispune inclusiv de camere inteligente care pot identifica obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate. La sfârșitul lunii septembrie va avea loc, împreună cu reprezentanții ISU, un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție în tunel”, a spus Pistol

Pentru siguranța circulației, viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h.

Cum a fost săpat primul tunel veritabil de autostradă din România

Tunelul Momaia este primul tunel forat pe o autostradă românească. El nu a fost forat cu mașinării speciale cu cap de freză, de tip TBM (Tunnel Boring Machine), precum în prezent sunt folosite la Magistrala 6 de metrou din București sau pe lucrările de cale ferată Brașov – Sighișoara.

„Momaia” a fost forat prin prin tehnologia NATM (New Austrian tunneling method) care presupune excavarea secvențială a tunelului și ranforsarea pe parcurs a pereților prin pulverizarea de straturi de beton.

Practic, tunelul este săpat în mod tradițional, prin segmente mici, apoi pereții de rocă expusă sunt ranforsați cu plasă de metal și peste ei este așezat beton torcretat pentru a da rezistență. Odată finalizat un astfel de segment, se trece la forarea următorului.

Ulterior, de-a lungul tunelului astfel săpat și stabilizat, se aplică și hidroizolația și căptușeala finală din beton care înglobează și armătura principală. Apoi se trece la finisaje și la dotarea tunelurilor cu instalații și utilități.

Pe lângă cele două galerii principale ale tunelului, au fost realizate și trei conexiuni între ele, pentru situații de urgențe, două pietonale și una mai mare prin care pot trece și mașinile dintr-un tunel în celălalt.

În România în prezent mai există un singur tunel de autostradă, tot pe A1, lângă Sibiu, însă acela a fost realizat printr-o altă metodă. Tunelul „Săcel” are o lungime de 340 de metri, însă el nu a fost forat, ci săpat și apoi acoperit cu un plafon de beton și strat vegetal deasupra.

Deschiderea circulației, înainte de termenul contractual

Deschiderea circulației, dacă va avea loc la final de septembrie, va fi înaintea termenului contractual care este luna februarie 2027.

Valoarea contractului cu firma austriacă PORR este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Autostrada A1 Sibiu – Pitești – Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș