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Actualitate

VIDEO O nouă autostradă și o premieră în România: „A ajuns la 99%” / Ce mai e nevoie pentru deschiderea circulației

Victor Cozmei
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O secțiune din Autostrada A1 Sibiu – Pitești va fi deschisă traficului rutier în următoarele săptămâni.

  • Momentul va marca și inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.
  • Până la deschiderea traficului autoritățile spun că mai e nevoie de un singur lucru.
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Secțiunea 4 din A1 Sibiu – Pitești se desfășoară între localitățile Curtea de Argeș și Tigveni și are o lungime de circa 9,8 km. Pe traseu autostrada va subtraversa dealul Momaia printr-un tunel cu același nume, lung de aproape 1,35 km – primul tunel forat de autostradă din țara noastră.