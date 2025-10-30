VIDEO Oana Gheorghiu: „Nu cred că Sorin Grindeanu are ceva cu mine/ Voi veni cu un plan agreat cu premierul”

Oana Gheorghiu, instalată joi în funcția de vicepremier, a spus, la Digi24, că se aștepta la critici legate de numirea sa în funcție, însă a spus că nu-i poartă ranchiună lui Sorin Grindeanu, fiind vorba de o dispută politică în care ea nu vrea să se implice. Totodată, Gheorghiu a spus că va veni în săptămânile viitoare cu un program de reformă care să fie agreat cu premierul Ilie Bolojan.

Invitată să comenteze criticile la adresa premierului venite de la președintele PSD Sorin Grindeanu, referitoare la desemnarea ei ca vicepremier, Oana Gheorghiu a răspuns: „Mă așteptam să înceapăr o campanie din aceasta. Am discutat cu premierul despre situație și m-a asigurat că-i totul în regulă. Cumva mi-a părut rău că i-am dat încă un motiv de atac (…) Nu cred că Sorin Grindeanu are ceva de împărțit cu mine. Cred că este o luptă politică în care, sincer, nu vreau să mă implic.”

Gheorghiu crede că este posibilă o colaborare bună cu miniștrii pe care îi are PSD în cabinet.

„Nu port ranchiună și ce spun alții despre mine este problema lor, nu a mea. Dacă Sorin Grindeanu a considerat că așa trebuie să facă, e dreptul dumnealui. Dar pentru că avem de construit ceva, trebuie să stăm la masă indiferent de ce crede unul despre celălalt”, a comentat Gheorghiu.

Ea a precizat că urmează să-și constituie o echipă cu care să lucreze la un plan de reforme ale instituțiilor statului care să fie convenit cu șeful Guvernului și cu ministerele de resort.

„Voi veni în săptămânile viitoare cu un plan agreat cu primul-ministru și după care ne vom apuca de treabă. Știu că va fi greu, dar sunt foarte hotărâtă să împing lucrurile cât pot eu de mult în față (…) Aș vrea să vin și cu niște termene, dar pentru asta trebuie să facem o evaluare a proiectelor”, a mai spus vicepremierul.

„Avem resursele, avem energia, ne lipsește doar încrederea”

Într-un mesaj video transmis de către Guvernul României, Oana Gheorghiu a spus că scopul mandatului său ca responsabilă de reformă, digitalizare și debirocratizare este să simplifice viața cetățeanului. Gheorghiu a apreciat că unul dintre obstacolele din calea către o Românie mai bună este lipsa de încredere a românilor față de stat, obiectivul său fiind tocmai construirea acestei încrederi.

„Am preluat mandatul de reformă, digitalizare, debirocratizare cu credința că, împreună cu echipa prim-ministrului Ilie Boloșan, vom putea simplifica viața cetățeanului. Sunt lucruri care ne afectează viața noastră, a tuturor, și am încredere că putem schimba felul în care cetățeanul percepe instituțiile publice. Între cetățean și instituțiile publice există o lipsă de încredere care vine din felul în care comunicăm, din felul în care lucrurile se întâmplă la nivelul instituțiilor publice”, a declarat Oana Gheorghiu.

Noul vicepremier susține că este necesară schimbarea relației dintre cetățean și stat, schimbare la care vrea să contribuie.

„Voi face tot ce ține de mine pentru a simplifica viața cetățeanului. Știu că fiecare om din țara asta își dorește să crească mai bine, noi toți ne dorim o Românie mai bună și doar împreună putem face asta. Cred în România, cred în șansa noastră de a avea o viață mai bună. Avem resursele, avem energia, ne lipsește doar încrederea. Încrederea că statului chiar îi pasă de noi și poate că și încrederea statului că cetățenii cândva vor avea încredere în noi”, a afirmat Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, a depus joi dimineață jurământul, la Palatul Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe cofondatoarea „Dăruiește Viață” pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu, iar, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru. Decretul a fost publicat joi domineaţă în Monitorul Oficial.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoţia 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.