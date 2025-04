VIDEO Papa Francisc, vizită neașteptată la o închisoare din Roma, înainte de Paște. Cum l-au întâmpinat deținuții

Papa Francisc a făcut joi o vizită surpriză la închisoarea Regina Coeli din Roma, una dintre cele mai supraaglomerate din Italia, pentru a le transmite deținuților gânduri bune înainte de Paște, relatează Reuters. Suveranul Pontif, în vârstă de 88 de ani, se află încă în convalescență după o pneumonie dublă și începe treptat să reapară în public, după cea mai gravă problemă de sănătate din cei 12 ani de pontificat.

Vizita a avut loc la puțin timp după ora 15:00 (13:00 GMT), când Papa a fost adus în scaun rulant în incinta penitenciarului, fiind întâmpinat cu aplauze de gardieni și angajați. Ca și la ultimele două apariții publice, Francisc respira fără ajutorul tuburilor de oxigen.

Papa a stat în închisoare aproximativ 30 de minute. Potrivit Vaticanului, s-a întâlnit cu un grup de circa 70 de deținuți. „Am vrut să fiu aproape de voi”, le-a spus acesta, potrivit sursei citate. „Mă rog pentru voi și pentru familiile voastre.”

Pope Francis, still recovering from pneumonia, visited Rome’s Regina Coeli prison on Holy Thursday, meeting with about 70 inmates. After a moment of prayer and personal greetings, he led the Our Father and gave his blessing. pic.twitter.com/tkAcfrdkUP

“I like to do every year what Jesus did on Holy Thursday: the washing of the feet, in prison,” he said. And he added: “This year I can’t do it, but I can and want to be close to you. I pray for you and for your families.” -Pope Francis pic.twitter.com/a5ru3AmMK2