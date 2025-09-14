VIDEO Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 de ani. Credincioșii strânși în Piața Sfântul Petru i-au urat „La mulți ani”

Papa Leon al XIV-lea, care împlinește 70 de ani duminică, le-a mulțumit la finalul rugăciunii Angelus credincioșilor care au venit cu miile în Piața Sfântul Petru de la Vatican, purtând pancarte cu urarea „La mulți ani”, relatează France Presse.

„Preaiubiților, se pare că știți că împlinesc 70 de ani astăzi”, le-a spus el zâmbind credincioșilor.

„Îi aduc mulțumire Domnului, părinților mei și tuturor celor care s-au gândit la mine în rugăciune”, a încheiat sobru suveranul pontif, aplaudând mulțimea.

Niciun eveniment nu este prevăzut oficial de Vatican pentru a marca aniversarea papei, care va prezida în cursul după-amiezii o liturghie pentru martirii secolului XXI.

Însă numeroase mesaje de felicitare au ajuns deja la Papa Leon al XIV-lea din partea unor personalități politice italiene, printre care președinții Republicii, Senatului și Camerei Deputaților.