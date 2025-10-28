VIDEO Patriarhul Bartolomeu I, primit la Palatul Victoria, alături de Preafericitul Părinte Daniel / Ilie Bolojan: „Dumnezeu să binecuvânteze România”

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi Preafericitul Părinte Daniel, primiți la Guvern de premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Guvernul României.

Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Patriarhul Daniel. Șeful Guvernului a transmis că este „o mare bucurie creştinească” să îi revadă după momentul „istoric” de duminică, când au fost prezenți la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.

„Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. O mare bucurie creştinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

„Prieten al poporului român şi bun cunoscător al realităţilor din ţara noastră, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, ne-a vizitat ţara de 11 ori. I-am transmis calde mulţumiri pentru că poartă în rugăciune şi binecuvântări România”, mai spune Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a mai spus că a folosit prilejul întâlnirii pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioşilor naţiunii noastre.

„Am folosit prilejul întâlnirii noastre pentru a-mi exprima recunoștința față de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioșilor națiunii noastre. Catedrala Națională este nu doar un loc de regăsire, unitate și binecuvântare pentru credincioșii din România, dar și un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, se mai arată în mesajul premierului.

Președintele Nicușor Dan l-a decorat luni seară pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, cu Ordinul Național „Steaua României”, și a conferit Patriarhiei Române Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni.

Bartolomeu a sosit vineri în România și a participat duminică la slujba de sfințire a Catedralei Naționale, alături de Patriarhul Daniel.

Catedrala Națională este deschisă publicului zi și noapte până în 31 octombrie inclusiv, pentru ca toți cei care doresc să poată trece prin altar și să admire interiorul.

Duminică, la slujba de sfințire, au participat aproximativ 25.000 de persoane, potrivit Patriarhiei Române: în interior au intrat 2.500 de invitați oficiali, iar în curte s-au aflat 8.000 de pelerini veniți organizat din toate eparhiile din țară.