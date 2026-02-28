Sari direct la conținut
VIDEO Patru morți și mai mulți răniți după ce o rachetă iraniană a căzut în Siria

VIDEO Patru morți și mai mulți răniți după ce o rachetă iraniană a căzut în Siria
Clădire lovită în Siria. Foto: captură X

Patru persoane au fost ucise și alte câteva rănite după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire în orașul Sweida, din sudul Siriei, sâmbătă, a informat agenția de știri de stat SANA, prelaută de Reuters.

Alte resturi de rachete au căzut în orașul Quneitra și în bazinul Yarmouk din provincia Daraa, din sudul Siriei, potrivit martorilor Reuters și videoclipurilor distribuite de locuitori.

Sâmbătă, zgomotul avioanelor de luptă s-a auzit în repetate rânduri în cerul Siriei, după ce Statele Unite și Israelul au anunțat o operațiune militară împotriva Iranului.

Zeci de rachete interceptoare au fost văzute în cerul de deasupra Damascului, potrivit a doi martori, unul dintre ei fiind un reporter Reuters.

