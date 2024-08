VIDEO Pe cine a arestat FSB pentru că ar fi trimis Ucrainei, din sudul Rusiei, secrete militare despre „arsenale, baze și depozite”

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a arestat o angajată din cadrul unei unități militare din sudul Rusiei pentru că ar fi transmis informații Ucrainei, relatează marți presa de stat, potrivit The Moscow Times.

Femeia, rezidentă a orașului Rostov pe Don, s-ar fi alăturat unei unități din Districtul Militar de Sud în ianuarie 2023. Acolo, ea a adunat „informații despre arsenale, baze și depozite”, a transmis FSB, citat de agenția de presă TASS.

Autoritățile ruse nu au dezvăluit numele sau funcția femeii, afirmând doar că aceasta l-a contactat pe un membru al serviciilor ucrainene de informații militare prin intermediul aplicației de mesagerie Signal, care a fost blocată în Rusia săptămâna trecută pentru presupuse încălcări ale legii.

„Ea a transferat datele colectate către serviciul de informații străin comunicând prin intermediul acestui serviciu de mesagerie”, a afirmat filiala din regiunea Rostov a FSB.

O înregistrare video difuzată de TASS arată agenți mascați ai forțelor de ordine care o arestează pe femeie, îi percheziționează apartamentul și o escortează în interiorul unui tribunal.

‼️🇷🇺🏴‍☠️Traitor captured: An employee of the military unit of the Southern Military District was detained on suspicion of transmitting data about the Russian army to Kyiv, – FSB

– RVvoenkor pic.twitter.com/ISABOTCIpf