VIDEO Pericol major pentru armata ucraineană. Rusia a început să folosească bombe glisante de trei tone

Armata rusă a utilizat joi pentru prima oară o bombă glisantă de trei tone (FAB-3000) împotriva unui punct de concentrare a trupelor ucrainene în regiunea Harkov (nord-est), potrivit EFE, preluată de Agerpres.

„Forţele aerospaţiale ruse au utilizat pentru prima oară o bombă FAB-3000 cu modul de glisare şi control al zborului UMPK”, a declarat o sursă militară pentru agenţia oficială de presă rusă TASS.

Potrivit acesteia, ţinta a fost un imobil unde erau concentrate trupe inamice în localitatea ucraineană Lipţî, în apropiere de graniţa cu Rusia.

Anterior, mai mulţi bloggeri militari ruşi au publicat o înregistrare video cu presupusa utilizare a acestei bombe asupra unei clădiri care servea ca refugiu pentru soldaţi ucraineni, în care se poate vedea o explozie cuprinzând o zonă considerabilă.

The first recorded use of the FAB 3000 (3 ton) GPS Planing air dropped bomb by Russian forces in Kharkov Ukraine.



The massive, unsurvivable destructive power of the 3 tons of explosive compleltey vaporises three buildings.



This is very bad news for Ukrainian forces. pic.twitter.com/0E23TLygzq