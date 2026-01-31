VIDEO Peste 10.000 de oameni au mărşăluit în Danemarca pentru a denunţa afirmaţiile lui Donald Trump cu privire la Afganistan

Cel puţin 10.000 de persoane, potrivit poliţiei, au participat sâmbătă la Copenhaga pe un frig glacial la un marş al tăcerii, organizat la apelul Asociaţiei daneze a foştilor combatanţi pentru a denunţa afirmaţia lui Donald Trump referitoare la angajamentul aliaţilor SUA în războiul din Afganistan.

Preşedintele american a declanşat indignarea Danemarcei şi a altor ţări aliate în 22 ianuarie prin afirmaţia că trupele lor „au rămas puţin mai departe de linia frontului” în timpul celor 20 de ani ai conflictului în Afganistan, relatează France Presse și Agerpres.

Drept răspuns, 44 de drapele daneze, purtând numelor tot atâtor soldaţi danezi ucişi în Afganistan, au fost plasate în straturile de flori din faţa Ambasadei SUA din Copenhaga, care însă le-a îndepărtat marţi, cerându-şi ulterior scuze pentru acest gest.

„Avem cel mai profund respect pentru veteranii danezi şi pentru sacrificiile pe care soldaţii danezi le-au făcut pentru securitatea noastră comună. Înlăturarea drapelelor nu a urmărit deloc să aducă vreun prejudiciu”, a scris ambasada americană pe Facebook, precizând că straturile cu flori erau proprietatea sa şi nu aparţineau domeniului public.

Ambasadorul american a plasat personal, vineri, cele 44 de drapele daneze în straturile cu flori.

Alte opt drapele, cu nume, urmau să li se alăture sâmbătă celor 44, cu numele danezilor căzuţi în Irak.

Manifestație pentru soldații căzuți, în Danemarca. Foto: Emil Helms / AP / Profimedia

Reuniţi la Kastellet, citadela din Copenhaga, manifestanţii asistaseră la o scurtă ceremonie în faţa monumentului dedicat soldaţilor căzuţi în lupte după care coloana şi-a început marşul.

Unii manifestanţi agitau drapele daneze în culorile naţionale roşu şi alb. Alţii, în uniforme militare, au mărşăluit în tăcere până la ambasada americană situată la circa doi kilometri distanţă.

Un minut de reculegere a fost păstrat în faţa ambasaei, unde a fost depusă o jerbă de flori roşii şi albe.

The human sea continues to move towards the U.S. Embassy in Copenhagen.



The quiet and very low-key atmosphere around Kastellet is now replaced by more talk, while many cling to Danish flags in the cold.



“I wonder if we’ll see the speeches, a protester. pic.twitter.com/mfYwB6q589 — benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) January 31, 2026

„Cere scuze, Trump!”

„Manifestaţia se numeşte ‘No Words’ (Fără cuvinte) pentru că descrie cu adevărat ceea ce simţim, nu avem cuvinte”, explică pentru AFP vicepreşedintele asociaţiei veteranilor, Soren Knudsen.

„Evident, vrem să le spunem şi americanilor că ceea ce a spus Trump este o insultă la adresa noastră şi a valorilor pe care le-am apărat împreună”, a adăugat el.

În fruntea coloanei, manifestanţii purtau un mare banner roşu pe care se putea citi „NoWords” (Fără cuvinte).

„Trump e atât de prost”, clama o pancartă agitată de un participant, în timp ce alta – purtată de un copil – solicita: „Cere scuze, Trump!”.

„Cuvintele lui Trump au fost foarte insultătoare”, a declarat Henning Andersen, un danez care a servit în cadrul unei misiuni a ONU în Cipru. „Am prieteni care au fost acolo (în Afganistan). Unii dintre ei au fost răniţi şi poartă şi astăzi sechelele războiului”, a adăugat acest bărbat de 64 de ani, cu patru decoraţii militare prinse de pieptul vestonului de combatant.

Danemarca, care continuă să numească SUA „cel mai apropiat aliat” în pofida tensiunilor legate de Groenlanda, şi-a trimis soldaţii să lupte alături de forţele americane în războaiele din Golf, Afganistan şi Irak.