VIDEO Peste 80 de victime într-un atac israelian în Gaza. Salvatorii caută încă victime printre dărâmături

Un atac israelian care a avut loc sâmbătă în orașul Beit Lahiya, din nordul Fâșiei Gaza, s-a soldat cu 87 de persoane moarte sau dispărute și peste 40 de răniți, anunță Ministerul Sănătății din Gaza, citat de Reuters.

Acesta este atacul cu cele mai multe victime din ultimele luni, iar armata israeliană a anunțat că va investiga incidentul. Anterior, afirmase că numărul de victime de 73, anunțat inițial de Hamas, pare exagerat ținând seama de tipul de muniție folosit în atac.

Ministrul Sănătății din Gaza spune că operațiunile de salvare au fost afectate de probleme de comunicație și de operațiunile militare israeliene aflate în curs de desfășurare în zonă. „Încă sunt victime sub dărâmături și pe stradă iar echipajele de ambulanță și de urgență civilă nu pot ajunge la ei”, a precizat sursa citată.

An Israeli airstrike that hit several houses and a multi-storey residential building in the northern Gaza town of Beit Lahiya has killed at least 73 people, according to medics and Hamas-run media outlets.https://t.co/513JGP0Aud pic.twitter.com/GQv6cyJlRn