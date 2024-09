VIDEO „Pizza sau brânzoaice?”. Cum a devenit Marcel Ciolacu viral pe TikTok

Liderul PSD Marcel Ciolacu, candidat la prezidențiale, a adoptat o nouă strategie de comunicare. În ultima săptămână, premierul a postat pe contul său de TikTok videoclipuri care au ca public clar tinerii și care au devenit virale.

Primul videoclip din seria postărilor care au adus vizualizări considerabil mai mari pe contul de TikTok al premierului a fost postat acum 6 zile. Marcel Ciolacu răspunde la o serie de întrebări din care trebuie să aleagă ce mâncare preferă dintre pizza, sushi, hamburger, brânzoaice, gulaș, păstrăv sau scrumbie. Videoclipul are peste 280.000 de vizualizări.

La o zi diferență, liderul PSD postează un alt videoclip, în același stil, însă de data aceasta premierul trebuie să-și aleagă fotbalistul preferat. Videoclipul are peste 224.000 de vizualizări.

„Top 5 momente Marcel Ciolacu”

Un videoclip intitulat „Top 5 momente Marcel Ciolacu săptămâna asta” a strâns peste 5.000 de vizualizări și conține o serie de intervenții ale premierului, postate deja pe contul său de socializare.

Conform videoclipului, pe locul 5 se încadrează videoclipul cu brânzoaicele, pe locul 4 un videoclip în care Ciolacu anunță că va merge cu Sorin Grindeanu la meciul FCSB-Lask din 29 august, pe locul 3 videoclipul cu alegerea fotbalistului preferat și pe locul 2 momentul de după calificarea FCSB din meciul cu Lask.

Pe primul loc în topul momentelor lui Marcel Ciolacu este un videoclip postat pe 28 august, alături de Lia Olguța Vasilescu, la vizita în Craiova. „Momentul lui Marcel Ciolacu” este reprezentat de el mâncând covrigi cu mac, spunând că „nu sunt la fel precum covrigii de Buzău”.

Ultimul videoclip postat pe TikTok-ul premierului este de ieri, în care Ciolacu este întrebat care este artistul său preferat. Videoclipul are peste 329.000 de vizualizări.

Nota de la BAC și-a anunțat-o tot pe TikTok

Tot pe TikTok, premierul Ciolacu a postat marți un videoclip în care a spus că și-a căutat diplomele de Bacalaureat și licență, ocazie cu care a și făcut publice notele la BAC. Mesajul a venit la o zi după ce, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, a spus că nu mai știe exact ce medie a avut la examenul național.

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”, a transmis Ciolacu pe TikTok.

Marcel Ciolacu este printre liderii politici care sunt prezenți pe TikTok încă de la finalul anului 2023.

Premierul a început să fie mult mai activ pe TikTok începând cu luna august, când a postat 21 de videoclipuri. În medie, videoclipurile din lunile respective adunau 6.000 de vizualizări.