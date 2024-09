VIDEO Marcel Ciolacu spune pe TikTok că a căutat diploma de bacalaureat. A descoperit și media obținută

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, într-o postare pe TikTok, că și-a căutat diplomele de bacalaureat și de licență, ocazie cu care a aflat și notele de la examenele susținute acum câteva decenii.

„Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor (luni seară – n.r.) și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu nu am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la bacalaureat. Oameni buni, eu bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele ca să închidem acest circ care, la început, am crezut că este unul într-o limită normală”, a spus liderul PSD.

Ciolacu a spus că a luat bacalaureat cu nota 7,03 și că și-a căutat și găsit și diploma de licență:

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7.03, iar dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”.

El a spus că speră că acest lucru va pune capăt speculațiilor legate de studiile sale.

„Sper că s-au lămurit din acest moment și nu o să vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licență”, a adăugat ironic Marcel Ciolacu.

Precizările, la o zi după ce a spus că nu mai știe media de la BAC

Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al României, a spus, într-o conferință de presă susținută luni, că nu știe exact ce medie a avut la examenul de Bacalaureat, dar că aceasta a fost „suficient de bună”.

Liderul PSD a fost întrebat luni cu ce medie a luat bacalaureatul, în condițiile în care în ziua congresului partidului a spus că a obținut o copie legalizată dupa diploma sa de Bacalaureat din anul 1986, document pe care-l va face public într-o conferință de presă.

„Nu știu în acest moment. Am o medie suficient de bună”, a răspuns Marcel Ciolacu.

În 24 august, la Congresul PSD în care a fost desemnat candidat la Președinție, Ciolacu spunea că și-a căutat diploma de Bacalaureat și că are copia ei legalizată.

„Am căutat diploma, am luat Bacul când am terminat liceul. Am copia ei legalizată. Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă, așa era pe vremea aceea. După aceea am plecat în armată. Mi-am pus familia înainte. Nu pot să răspund la toate știrile inventate”, a spus Ciolacu, citat de G4Media.ro.

El a explicat că a pus familia înaintea studiilor pentru o perioadă, ca explicație pentru diferența de câțiva ani între terminarea liceului și începerea facultății. „Înţeleg miza, înţeleg jocul, înţeleg orice vreţi. Nu am jignit pe nimeni şi vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Ciolacu la conferința de presă de după Congresul Național PSD, conform sursei citate.



Potrivit CV-ului de pe pagina Guvernului, Marcel Ciolacu a absolvit Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Buzău în anul 1986, actualul Colegiu Național „Mihai Eminescu” din Buzău și are doar diploma de absolvire, care nu este același lucru cu diploma de Bacalaureat, care atestă absolvirea învățământului liceal cu examene și care este singurul act de studii care permite accesul în învățământul superior, a scris Edupedu.ro.