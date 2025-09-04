VIDEO Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție / AUR, POT și SOS acuză Guvernul de „terorism legislativ”

În jur de 50 de deputați, majoritatea ai opoziției, participă joi de la ora 11:00 fizic la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care vor fi citite cele 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România.

Pentru ședința în care se citesc moțiunile nu este nevoie de cvorum, conform regulamentului. Ședința are loc în sistem hibrid, iar președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul acesteia că și-au înregistrat prezența 172 de parlamentari. Dintre aceștia, doar aproximativ 50 sunt prezenți fizic, în plen.

Momentul începerii ședinței în care se vor citi cele 4 moțiuni de cenzură. Video: HotNews / David Leonard Bularca

Majoritatea parlamentarilor prezenți fizic sunt de la AUR și POT. Mai sunt câțiva și de la partidele puterii: USR, PSD și UDMR.



Prima moțiune de cenzură din cele 4 citită în plen. Video: HotNews / David Leonard Bularca

Cele patru moțiuni de cenzură vor fi citite de la tribuna Parlamentului de senatorul Petrișor Peiu, deputatul Titus Muncaciu, senatoarea Nina Stelea și deputata Ramona Bruynseels.

Senatorul Petrișor Peiu a susținut, citind moțiunea de cenzură, că ce face Guvernul Ilie Bolojan este un „terorism legislativ”. „Niciun guvern nu a sfidat legile, niciun guvern nu și-a asumat răspunderea pe atâtea proiecte într-o singură zi. Acesta este un abuz pe care nu și l-au permis față de parlamentele naționale decât regimurile dictatoriale”, a spus el.

Votul asupra moțiunilor de cenzură va avea loc duminică, de la ora 13:00. Pentru a trece, opoziția trebuie să strângă 233 de voturi pentru.

Câte voturi are opoziția

Pentru a da jos Guvernul, opoziția are nevoie să strângă 233 de parlamentari care să voteze „pentru” moțiunea de cenzură, din totalul de 465 de mandate de senatori și deputați.

Numărul parlamentarilor opoziției este de 133, împărțiți după cum urmează, conform datelor de pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului:

AUR: 89 de parlamentari;

POT: 19 parlamentari;

SOS România: 25 parlamentari;

Partidele care formează coaliția de guvernare au 311 de parlamentari, împărțiți astfel:

PSD: 131 de parlamentari;

PNL: 72 parlamentari;

USR: 59 parlamentari;

UDMR: 32 parlamentari;

Grupul minorităților naționale din Camera Deputaților: 17 parlamentari.

În Parlament mai sunt și 19 de deputați și senatori neafiliați niciunui grup parlamentar. În cazul acestora este greu de spus încotro își vor îndrepta votul, însă cel mai probabil o parte dintre ei vor alege să susțină moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

Cum se va desfășura votul

Nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Parlamentului din România ca în aceeași zi să existe patru voturi asupra a patru moțiuni de cenzură.

Votul pentru o singură moțiune de cenzură durează în mod obișnuit zeci de minute, pentru că trebuie respectați următorii pași:

după dezbaterile pe textul moțiunii și discursurile ținute de parlamentari și reprezentanți ai Guvernului începe votul: fiecare parlamentar (din totalul de 465) este strigat pentru a vota;

dacă un parlamentar este prezent dar nu vrea să voteze se anunță de la tribuna Parlamentului: „Prezent, nu votează”;

parlamentarii care vor să voteze primesc două bile: una albă și una neagră;

pentru a vota, parlamentarii trebuie să introducă cele două bile în urnele din fața lor: „Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot contra. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abţinere”, conform regulamentului Camerei Deputaților.

după ce este strigată lista celor 465 de parlamentari, se numără voturile și este anunțat rezultatul moțiunii de cenzură.

În cazul celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România, procedura de mai sus ar fi trebuit să se repete de patru ori. Pentru a reduce din timp, reprezentanții Parlamentului au decis să unească cele patru moțiuni două câte două, au explicat surse politice pentru HotNews.

Concret, primele două moțiuni de cenzură vor fi dezbătute și votate în același timp. La vot, parlamentarii vor primi patru bile: două negre și două albe, pe care le vor avea de introdus în patru urne: două negre și două albe. Ulterior, procedura se va repeta pentru următoarele două moțiuni de cenzură.