VIDEO Ploi torențiale și inundații în Spania. O persoană a murit și alte două sunt de negăsit

Ploile torențiale au inundat provincii din sudul și estul Spaniei în acest weekend, provocând victime și pagube însemnate. Până duminică seară, o persoană a murit, iar alte două au fost date dispărute, transmite Reuters.

În Valencia, unde inundațiile din octombrie 2024 au omorât peste 220 de persoane și au provocat pagube de miliarde de euro, autoritățile au emis duminică seara alerte roșii pe telefoanele oamenilor, îndemnându-i să stea în case și pe terenuri înalte.

❗️🌊🇪🇸 – Severe Flooding Hits Barxeta, Valencia Province, Spain



Torrential rains have caused significant flooding in Barxeta and surrounding areas in Valencia Province today.



The Barranco de Barxeta ravine overflowed, particularly as it passed through nearby towns like… pic.twitter.com/Zx91aCXS0C — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

În alte opt provincii au fost emise alerte portocalii. Cetățenii au fost avertizați cu privire la riscurile care există pentru ei sau proprietățile lor și li s-a recomandat să fie pregătiți pentru o posibilă înrăutățire a condițiilor.

Ploile abundente care au avut loc în Valencia anul trecut au luat autoritățile prin surprindere, mulți acuzându-i pe oficialii locali și naționali că au avertizat populația prea târziu. Situația a dus la demisia liderului regional.

🔴 Fuerte granizada con tormenta eléctrica de gran intensidad en el litoral sur de Valencia, como en Xeraco, Tavernes de la Valldigna y Gandía ⛈️ pic.twitter.com/uDksfTUYDy — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) December 28, 2025

În Malaga, Garda Civilă a Spaniei a găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat a cărui dubă a fost luată de ape duminică, potrivit postării de pe contul de X al instituției. Un pasager al dubei încă nu a fost găsit.

În Granada, serviciile de urgență îl căutau pe un tânăr luat de apă în timp ce încerca să traverseze albia unui râu cu o motocicletă, potrivit agenției de știri EFE.

În Barcelona, în regiunea Catalonia, o femeie a fost internată în spital, sâmbătă, după ce a fost lovită de un stâlp de iluminat dărâmat de rafalele de vânt, a declarat agenția de protecție civilă a guvernului regional pentru Europa Press.