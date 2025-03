VIDEO Poliția Rutieră anunță verificări după ce Andrew Tate s-a filmat când circula în București cu peste 150 km/h cu bolidul de lux

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat luni că a deschis o anchetă după ce influencerul Andrew Tate a postat pe rețeaua X un videoclip în care apare conducând cu o viteză de peste 150 km/h pe străzile din București la volanul bolidului său de lux Koenigsegg Jesko, au confirmat surse din poliție pentru HotNews.ro.

„În urma apariţiei în spaţiul public a unei filmări în care este surprins conducătorul unui autovehicul care ar încălca mai multe reguli de circulaţie, în timp ce se deplasează pe drumurile publice, facem următoarea precizare: poliţiştii Brigăzii Rutiere au iniţiat procedura de identificare a conducătorului autovehiculului şi fac verificări, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor ce se impun. Până la acest moment, au fost înregistrate două petiţii la Brigada Rutieră”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni.

În videoclipul postat pe X de Andrew Tate se poate vedea cum acesta depășește 150 km/h pe străzile de pe lângă Palatul Parlamentului. În descrierea clipului postat pe 22 martie, Tate a scris: „Andrew Tate este singurul bărbat care a condus vreodată un Koenigsegg Jesko de 5 milioane de euro în România”.

Andrew Tate is the only man to ever drive a 5M Koengsigg Jesko in Romania😭🔥 pic.twitter.com/ZJbFUk6Fca