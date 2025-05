VIDEO Politica pe care George Simion o consideră „prioritară”. „Pentru ce ne trebuie nouă migranți ilegali când avem peste șase milioane de români în afara granițelor?”

Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat luni seară, într-un mesaj video, că în opinia sa politica demografică trebuie să fie „prioritară”, pentru a-i convinge pe românii din străinătate să revină în România și pentru a-i încuraja pe cei din țară să își crească aici copiii.

„Prioritară în țara noastră trebuie să fie politica demografică, de a aduce românii înapoi și de încurajare a familiilor să își crească copiii în țara lor. România trebuie să aibă în sfârșit o voce în lume. Nu una care spune «Da, să trăiți!» la orice, ci una care spune: România pe primul loc. Vom colabora cu toți, dar nu vom sta în genunchi în fața nimănui. Vom fi o punte a diplomației, nu un pion de șah pe tabla altora”, a declarat George Simion.

El susține că România va „rămâne o țară a păcii”.

„România nu va mai trimite bani și armament în Ucraina și nu va cheltui bani publici pentru interese străine. Toate aceste resurse vor fi redirecționate către propria noastră economie. Este momentul ca statul să investească în producătorii români autohtoni, nu în războiul altora. România nu trebuie să fie parte a tratatului pandemic, România nu trebuie să se supună diferitelor interese de colonizare a imigranților ilegali. Pentru ce ne trebuie nouă migranți ilegali când avem peste șase milioane de români în afara granițelor?”, a continuat George Simion.

Liderul AUR, care a obținut peste 900.000 de voturi din diaspora în finala prezidențială pierdută în fața lui Nicușor Dan, le-a transmis românilor de peste hotare că „nu sunteți în niciun caz pleava societății din cauza felului în care ați votat”.

„Românilor din diaspora, v-am auzit, am fost printre voi, am vorbit cu voi, v-am privit în ochi. Nu sunteți români de rangul 2 și nu sunteți în niciun caz pleava societății din cauza felului în care ați votat. Voi sunteți puntea vie dintre țara mamă și lumea în care v-ați dus pentru a trăi mai bine. România are datoria să devină o mamă bună pentru toți copiii ei. Vrem să construim aici, acasă, motive ca voi să aveți la ce să vă întoarceți. Nu doar promisiuni, ci schimbare reală”, a continuat George Simion.

George Simion susține că va fi un „garant al revenirii la ordinea constituțională” și „al echilibrului”.

„Vom reconstrui statul de drept, dar nu ca paravan pentru privilegiați, ci ca scut pentru cetățeni. Eu voi fi aici ca garant al revenirii la ordinea constituțională, ca garant al echilibrului, ca voce a celor care nu au voce. România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un președinte care va aduce o pace socială reală, nu o pace impusă cu propaganda, prin teroare și cenzură. Nu există România bună și România rea. Există un singur popor, cu perspective diferite, dar cu aceleași nevoi: muncă, siguranță, credință, familie, respect. Vă promit că vom înfrunta totul, împreună”, a mai spus George Simion.