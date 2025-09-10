VIDEO Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice”

Vicepremierul și ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că dronele rusești care au intrat noaptea trecută în spațiul polonez „nu s-au abătut de la traseu”, ci au vizat deliberat teritoriul țării, notează The Guardian.

Într-un clip de trei minute, în limba engleză, publicat pe rețelele sociale, Sikorski a mulțumit Olandei, Italiei și Germaniei pentru sprijinul acordat în gestionarea incursiunilor.

„Au fost produse pagube materiale, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a spus el, subliniind că „deși NATO nu este în război, agresiunea Rusiei lovește dincolo de Ucraina”.

Oficialul polonez a precizat că „este conștient că Rusia susține că nu există dovezi că aceste drone ar fi rusești, mergând până la a sugera o provocare ucraineană”, dar a adăugat că „minciunile și negările” sunt „răspunsuri tipice sovietice”.

„Kremlinul își bate din nou joc de eforturile de pace ale președintelui Trump”, a afirmat Sikorski.

„Polonia, Uniunea Europeană și NATO nu vor fi intimidate și vom continua să fim alături de poporul curajos al Ucrainei. A sosit momentul ca Rusia să înțeleagă că încercarea de a reconstrui ultimul imperiu al Europei este sortită eșecului”, a mai spus el.

Și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat miercuri că incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost o provocare inacceptabilă și intenționată împotriva NATO, adăugând că, în opinia lui, a fost vorba de un act deliberat.

„Nu există nicio dovadă care să sugereze că aceste drone au avut erori de traiectorie sau au zburat accidental peste teritoriul polonez pe această rută”, le-a spus Pistorius reporterilor. „Asta înseamnă că putem presupune că a fost o acțiune deliberată”, a adăugat oficialul guvernamental german.

Rusia anunță oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia

Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia, informează Reuters, The Guardian și Sky News.

Ministerul condus de Andrei Belousov a afirmat că forțele sale și-au atins toate țintele în atac și a subliniat că dronele rusești „care ar fi trecut granița cu Polonia” aveau o rază de acțiune de cel mult 700 de kilometri (434 mile).

„Nu a existat nicio intenție de a ataca vreo țintă pe teritoriul Poloniei”, a spus Ministerul rus al Apărării al Rusiei, în comunicatul emis în limba engleză, fără a confirma sau infirma faptul că dronele sale au intrat efectiv în spațiul aerian polonez.