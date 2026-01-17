VIDEO Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și la Botoșani, după ce a fost apostrofat la Iași

Premierul Ilie Bolojan a fost huduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoşani, mai multe persoane strigându-i „Demisia” şi „Trădătorule”, informează News.ro.

Ilie Bolojan a sosit, sâmbătă, la Botoşani, pentru a se întâlni cu primarii din judeţ. Când a coborât din maşină, la sediul Primăriei, a fost aşteptat de mai multe persoane care l-au huiduit şi apoi au scandat „Demisia, demisia” şi „Trădătorule”.

Premierul era însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime.

Ilie Bolojan nu a dorit să facă declaraţii. El are programate discuţii cu primarii din judeţul Botoşani.

Un eveniment similar a avut loc, vineri, şi în judeţul Iaşi. Şi acolo Ilie Bolojan a fost huiduit la intrarea în Palatul Culturii. Protestatarii i-au strigat „Trădătorule”, la scurt timp după ce Bolojan a coborât din maşină. De asemenea, un bărbat i s-a adresat premierului, întrebându-l ”Nu vă este ruşine?”.