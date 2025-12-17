VIDEO Premierul Ilie Bolojan, poziționare majoră privind justiția: „Cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prescripție” / Ce spune despre demiterea lui Predoiu

Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri la DigiFM despre sistemul de justiție din România, subiect intens dezbătut în societate în urma documentarului Recorder. Premierul a spus că din punctul său de vedere nu ar trebui să poată fi prescrise faptele de mare corupție, fiind prima dată când premierul adoptă o poziție categorică pe acest subiect.

„Sunt câteva probleme care au fost și punctate în aceste zile. Nu putem nega că prescripția unor fapte generează în mod cert o nemulțumire din partea cetățenilor și aici sigur trebuie văzut cum putem evita astfel de situații. Cred că un alt aspect important ține de cum se formează completele, de modul de formare a lor, delegări detașări, să ai complete stabile care dau sentințe”, a spus Ilie Bolojan.

„Cred că este important de asemenea să vedem de ce în spețe identice la instanțe diferite ai sentințe diferite, în așa fel încât să evităm aceste situații și sigur că apar și probleme legate de răspunderea magistraților, de promovarea în sistemul de justiție. Sunt, cred, câteva aspecte pe care atât ca cetățean, dar și instituțional, uitându-te la cer ce se întâmplă cred că se poate trage o percepție”, a continuat premierul.

Întrebat de jurnalistul Florin Negruțiu dacă este de acord cu existența prescripției în dosarele de corupție, Ilie Bolojan a spus că nu este de acord în cazurile mari de corupție.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebuie să existe prescripție. Faptul că un proces durează foarte mult timp, că o sentință, indiferent de sentință, se dă la o distanță foarte mare de data la care s-a întâmplat o faptă, nu are niciun rol din punct de vedere social, pentru că cu cât o sentință se dă mai aproape de data la care s-a întâmplat, rolul ei de educație, de a nu face un lucru, memoria socială reține legătura… În momentul în care trec cinci ani de zile, șapte ani de zile, vă dați seama că oamenii nu mai știu de ce s-a dat o sentință”, a explicat Bolojan.



Bolojan, despre demiterea lui Predoiu

Întrebat dacă va face modificări asupra legilor justiției premierul a amintit că a creat un grup de lucru la Guvern, iar la final se va decide dacă modificările care sunt necesare vor fi trecute procedural, prin Parlament, sau prin asumarea răspunderii Guvernului.

Întrebat dacă s-a gândit să îl demită pe Cătălin Predoiu de la Ministerul Afacerilor Interne, Ilie Bolojan a spus că nu poate critica pe cineva pentru un alt mandat pe care l-a avut anterior în guvern, Predoiu ocupând în trecut funcția de ministru al Justiției.

„Încurajez continuitatea”, a spus Bolojan.

