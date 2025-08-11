VIDEO Prima decizie PSD privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a deschis subiectul în ședința de luni a partidului

Liderii PSD reuniți luni în ședința Biroului Permanent au discutat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei, stabilind că vor face un sondaj pentru a numi candidatul partidului. Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului și actuală europarlamentară, este cea care a deschis această temă.

„Gabriela Firea e interesantă, ea a deschis azi subiectul în timpul ședinței”, au declarat pentru HotNews surse din partid.

Nu e clar ce nume vor fi incluse în sondajul PSD, pe lângă cel al Gabrielei Firea, însă ar putea fi inclus și Daniel Băluță.

Fostul primar Gabriela Firea, actual europarlamentar, a fost întrebată, la finalul ședinței, dacă ia în calcul o candidatură pentru Primăria Capitalei, însă nu a dat un răspuns clar: „Discutăm”.

O decizie privind candidatul PSD la Primăria București va fi luată abia luna viitoare, conform acelorași surse cu care HotNews a discutat.

Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR, Ilie Bolojan, respectiv Dominic Frtiz s-au înțeles pe o candidatură comună pentru funcția de primar general al Capitalei, susțin surse politice citate de News.ro. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au agreat și un nume: Cătălin Drulă, fost lider USR, care, de altfel, s-a întâlnit recent cu Nicușor Dan.

Decizia luată la nivelul președinților de partid îi nemulțumește însă pe liberali, scrie sursa citată, mai ales că în trecut Cătălin Drulă i-a criticat pe cei din PNL.

PNL București ar vrea să îl aibă drept candidat pentru Primăria Capitalei pe actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu, care este puternic susținut și de președintele PNL București, fostul candidat la Primăria Generală și fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja. Un alt nume care ar putea să reprezinte PNL în cursa pentru Primăria Generală, în viziunea liberalilor, este primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Postul de primar general a rămas vacant după ce Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale.