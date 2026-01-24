VIDEO Prima navă de droguri distrusă de SUA în Pacific, după căderea regimului Maduro

Statele Unite au efectuat, vineri, un atac letal asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Sursa foto: captură video X / Comandamentul de Sud al SUA

Statele Unite au efectuat, vineri, un atac letal asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Aceasta este prima lovitură de acest gen de la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, potrivit CBS News.

Soldată cu doi morți și un supraviețuitor, această intervenție reprezintă al 35-lea atac dintr-o serie de lovituri inițiate pe 2 septembrie 2025, potrivit raportului oferit de Comandamentul de Sud al SUA.

„Informațiile colectate au atestat faptul că ambarcațiunea utiliza rute consacrate pentru transportul narcoticelor în estul Pacificului, fiind direct implicată în activități de contrabandă”, au precizat reprezentanții Comandamentului Sud.

Forțele armate au raportat că Paza de Coastă a SUA a primit instrucțiuni pentru a demara o operațiune de căutare și salvare a persoanei care a supraviețuit loviturii.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Campania militară lansată de administrația Trump în 2025 pentru a eradica rutele de narcotice, s-a soldat până în prezent cu cel puțin 117 decese în rândul persoanelor aflate la bordul ambarcațiunilor vizate, potrivit datelor centralizate de CBS News pe baza rapoartelor oficiale.

Lovitura de vineri vine după o pauză de câteva săptămâni, ultimul atac fiind raportat pe 31 decembrie, chiar în ajunul operațiunii de capturare a lui Maduro. Guvernul american îl acuză pe Maduro de coordonarea traficului de droguri în complicitate cu grupări catalogate drept organizații teroriste, acuzații pe care acesta continuă să le respingă.

La începutul acestei luni, Maduro și soția sa, Cilia Flores, au pledat nevinovați în fața instanței federale față de acuzațiile de trafic de droguri și nerespectare a regimului armelor.

La aproximativ o săptămână după operațiunea de extragere a lui Maduro din Venezuela, președintele Trump a declarat suspendarea „celui de-al doilea val” de ofensive, precizând însă că unitățile navale vor fi menținute în regiune pentru „garantarea siguranței și securității”.

În acea perioadă, o inițiativă a democraților privind limitarea puterilor de război în raport cu Venezuela acumulase destul sprijin din partea republicanilor pentru a fi dezbătută în Senat, însă Casa Albă a reușit să mobilizeze suficienți adepți în rândul Partidului Republican pentru a bloca proiectul.

Joi, Camera Reprezentanților a respins, la o diferență strânsă de voturi, o nouă rezoluție propusă de democrați vizând restrângerea prerogativelor militare, ca reacție la intervenția armată desfășurată în Venezuela.