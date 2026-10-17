VIDEO Primul film „blockbuster” pregătit de Netflix pentru cinematografe îl aduce pe Daniel Craig într-un rol inedit

De când a renunțat la fracul lui James Bond cu patru ani în urmă, actorul britanic Daniel Craig a jucat un detectiv excentric în filmele „Knives Out” produse de Netflix sau un expat american dependent de droguri în lungmetrajul „Queer” al apreciatului regizor italian Luca Guadagnino. Pentru următoarea sa peliculă va fi un magician.

Următorul film al lui Craig, acum în vârstă de 58 de ani, va fi „Narnia: Nepotul magicianului”, un nou lungmetraj produs de Netflix cu o distribuție stelară și buget pe măsură. Sursele din industria cinematografică estimează că Netflix a alocat între 200 și 280 de milioane de dolari pentru producția filmului, ceea ce l-ar face unul dintre cele mai costisitoare realizate vreodată de gigantul american al streaming-ului.

Bugetul pus la dispoziția filmului nu este unul surprinzător, având în vedere că acesta va fi un nou lungmetraj bazat pe populara serie de romane „Cronicile din Narnia”, scrisă de autorul britanic C.S. Lewis.

Deși seria de șapte cărți a lui Lewis a debutat în 1950 cu volumul „Leul, vrăjitoarea și dulapul”, autorul a afirmat ulterior că i-ar plăcea ca „Nepotul magicianului”, publicat în 1955, să fie primul roman citit de cei care doresc să intre în lumea sa fantastică, deoarece servește drept prolog pentru restul poveștilor.

Netflix intenționează să lanseze filmul „Narnia: Nepotul magicianului” în prima parte a anului viitor, însă a prezentat încă de acum un prim trailer complet pentru acesta.

Trailer-ul spectaculos începe cu Andrew Ketterley, magicianul din titlul filmului, interpretat de Craig, care afirmă că „uneori, o poveste este începutul tuturor celorlalte”, înainte de a le oferi copiilor un inel magic ce îi transportă în diverse tărâmuri fantastice.

Trailer-ul oferă o scurtă privire și asupra lui Aslan, leul mitic care dă viață Narniei prin cântecul său și căruia legendara Meryl Streep îi împrumută vocea pentru noul film.

Netflix a ales o cineastă pe cai mari la Hollywood pentru filmul „Narnia”

După cum indică, de altfel, trailer-ul, „Nepotul magicianului” va fi regizat de cineasta americană Greta Gerwig. Va fi primul lungmetraj regizat de Gerwig după „Barbie”, filmul cu cele mai mari încasări în 2023, după ce a câștigat atât aprecierea criticilor, cât și de publicului.

Revista People relatează că Gerwig a declarat, recent, la New York, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizată cu ocazia unei proiecții în avanpremieră a filmului, cu acces exclusiv, că este o fană dedicată a operei lui C.S. Lewis.

„Nu-mi amintesc să fi existat vreodată o perioadă în care să nu cunosc cărțile”, a spus ea, referindu-se la faptul că, în copilărie, citea seria iar și iar. Gerwig a adăugat că vizionarea serialului „Cronicile din Narnia”, difuzat de BBC între 1988 și 1990, a reprezentat una dintre primele sale experiențe cu lumea cinemaului, întrucât s-a uitat prea mult la televizor când era copil.

Trailer-ul lansat de Netflix îi prezintă, de asemenea, pe tinerii actori David McKenna și Beatrice Campbell în rolurile lui Digory și Polly, cei doi copii singuratici care descoperă împreună Narnia.

Gerwig a spus la New York că a primit mii de copii la probele de casting, însă că McKenna și Campbell i-au atras atenția datorită naturaleții cu care se înțelegeau și a dinamicii dintre ei. Regizoarea în vârstă de 43 de ani a spus de asemenea că a fost impresionată că, încă de la început, cei doi aveau deja grijă unul de celălalt.

În afară de cei doi, Daniel Craig și Meryl Streep, distribuția filmului „Narnia: Nepotul magicianului” este completată de nume precum Emma Mackey, Carey Mulligan, Denise Gough și Susan Wokoma.

Regizoarea Greta Gerwig își face fotografii cu fanii la ediția din 2025 a Festivalului de Film de la Londra, FOTO: Scott A Garfitt / AP / Profimedia

Filmul cu Daniel Craig marchează o premieră pentru Netflix

„Narnia” va fi primul film din istoria Netflix pentru care compania a optat să fie lansat în cinematografe pentru o perioadă extinsă de cel puțin 49 de zile. Gerwig a declarat că această decizie a fost una intenționată și că i-a explicat lui Ted Sarandos, CEO-ul pentru conținut al Netflix, că ea realizează filme având în minte experiența vizionării pe marele ecran.

După ce publicul va vedea filmul, a mai spus ea la New York, „sper să-și spună: «Îmi place să mă uit la filme la cinema»” și să se bucure din nou de el acasă după ce va fi lansat și de Netflix.

Până acum, unele filme Netflix cu buget mare au avut parte de lansări cinematografice „limitate”. În jargonul de la Hollywood asta înseamnă că au stat în cinematografe un număr foarte mic de zile și că au putut fi văzute de regulă doar în anumite săli de cinema din SUA.

Aceste lansări s-au bucurat de câteva ori de încasări consistente la box office, însă nu acesta a fost obiectivul principal al Netflix. Directorii companiei au dorit mai degrabă ca lansările limitate să creeze entuziasm pentru momentul în care filmul va intra în streaming pe site-ul Netflix.

Când apare filmul „Narnia: Nepotul magicianului” în cinematografele din România

Mai important însă pentru Netflix decât publicitatea generată de o lansare cinematografică limitată este că una dintre condițiile obligatorii puse de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru ca un film să fie eligibil la Premiile Oscar este ca el să beneficieze de o lansare cinematografică, chiar și una redusă.

Ted Sarandos, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix, a dezvăluit însă recent că mai multe firme de anvergură pregătite de companie vor avea parte de lansări cinematografice extinse, ca parte a unei schimbări de strategie.

În ceea ce privește filmul „Narnia: Nepotul magicianului”, așteptările pentru acesta sunt cât se poate de ridicate, având în vedere nu doar numele implicate, ci și popularitatea de care s-au bucurat cele 3 lungmetraje precedente, lansate în sălile de cinema între 2005 și 2010.

Filmul va putea fi văzut, inclusiv pe ecranele IMAX şi inclusiv în România, cu începere din 10 februarie, iar lansarea pe platforma de streaming este programată pentru 2 aprilie, potrivit Cinemagia.