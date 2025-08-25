Netflix a dat o lovitură neobișnuită în cinematografe cu un film care a depășit inclusiv „Don’t Look Up” ca popularitate

Actorii de voce din filmul „Kpop Demon Hunters”, salutând fanii strânși să cumpere bilete la un cinematograf din New York, în data de 23 august, FOTO: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Într-o răsturnare de situație la box office, un film al Netflix, companie despre care revista Variety notează că are o aversiune notorie față de distribuirea filmelor sale în cinematografe, pare să fie pe locul 1 în clasamentele nord-americane.

Kpop Demon Hunters, o versiune karaoke a filmului omonim lansat de Netflix pe platforma sa în luna mai, a obținut încasări estimate la 18-20 de milioane de dolari, sâmbătă și duminică.

Netflix nu raportează încasările, însă proiecțiile realizate de studiouri și distribuitori rivali plasează vânzările de bilete pentru Kpop Demon Hunters peste cele ale filmului horror Weapons.

Analiștii credeau că acesta se va menține pentru al treilea weekend la rând pe prima poziție a box office-ului din America de Nord, piața de referință pentru Hollywood, în condițiile în care în cinematografe nu a apărut niciun film nou major în weekendul care tocmai s-a încheiat.

Faptul că Kpop Demon Hunters, o aventură fantasy despre un grup de fete ce cântă Kpop și protejează lumea de demoni prin muzica lor, este disponibil în cinematografele nord-americane reprezintă în sine o raritate – și nu doar pentru că este susținut de Netflix, care nu pune accentul pe distribuția cinematografică a filmelor sale originale.

Filmul Netflix i-a impresionat și pe spectatori, și pe criticii de film

Este neobișnuit și pentru că Kpop Demon Hunters nu este un film nou; producția a avut premiera în streaming pe Netflix acum aproximativ două luni. Forbes arăta atunci că lungmetrajul a obținut un rating record din partea criticilor de film și a fanilor pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

„Când nu umplu stadioane cu concerte, superstarurile Kpop Rumi, Mira și Zoey își folosesc identitățile secrete de vânători de demoni neînfricați pentru a-și proteja fanii de o amenințare supranaturală constantă. Împreună, trebuie să înfrunte cel mai mare inamic de până acum – o trupă rivală de băieți, demoni deghizați”, afirmă descrierea oficială pentru KPop Demon Hunters.

Între timp, a devenit al doilea cel mai vizionat film din istoria Netflix, în spatele doar a Red Notice, filmul de acțiune din 2021 cu Dwayne „The Rock” Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot.

Kpop Demon Hunters a depășit astfel filme precum Carry-on, thrillerul de acțiune de anul trecut care s-a bucurat de un succes uriaș pe platforma de streaming (locul 3 în clasamentul „all-time), sau Don’t Look Up, comedia-satiră lansată de Netflix la finele lui 2021.

În plus, trei dintre piesele originale din noul film – Golden, Your Idol și Soda Pop – se află în prezent printre primele 10 cântece ale clasamentului Billboard Hot 100.

Urmează un film „sequel”?

Chiar dacă reprezintă un câștig pentru cinematografele nord-americane într-un weekend fără filme noi care să atragă spectatorii, acesta nu este motivul pentru care Netflix a adus Kpop Demon Hunters în multiplexuri, potrivit revistei Variety.

Gigantul de streaming speră mai degrabă ca entuziasmul să-i determine pe fani să revină pe platformă pentru revizionări (sau pentru inevitabila continuare).

În România noua versiune karaoke a filmului este disponibilă pe Netflix sub titlul Cântăm cu fetele K-pop: La vânătoare de demoni, în timp ce cea originală este numită Fetele K-pop: La vânătoare de demoni.