VIDEO Propagandistul Soloviov le spune rușilor că nu au pentru ce să meargă în Europa: „Ce-i acolo? O populație îmbătrânită, prost educată, prost crescută”

Vladimir Soloviov, cel mai cunoscut prezentator TV din Rusia și considerat propagandistul favorit al Kremlinului, s-a arătat complet neinteresat de Europa ca destinație, pe care a descris-o drept „nesigură”, cu o „infrastructură dezastru” și o populație „îmbătrânită și prost crescută”. Cât despre arhitectura din Europa, Soloviov susține că aceleași clădiri gășești acum și în Dubai sau Shanghai.

Într-o ediție recentă a emisiunii sale difuzate la televiziunea de stat, „Seara cu Vladimir Soloviov”, prezentatorul rus spune:

„Să mergi în Europa… pentru ce? Hainele sunt oricum fabricate în China. Mașinile chinezești sunt mai bune și mult mai avansate. Infrastructura e un dezastru total. Străzile sunt murdare, nu există servicii și nu ești în siguranță acolo”.

La remarca unui invitat din emisiune că Europa are „clădiri frumoase”, Soloviov a replicat că același gen de clădiri „se construiesc peste tot acum”.

Și ca să exemplifice, spune: „ Am fost prin Shanghai. Mi s-a spus: `Vreți Veneția? Poftiți`. E totul acolo, de ce să te mai deranjezi? Te duci în Dubai: `Vreți Luvru? Avem Luvru`.”

Apoi a continuat: „Te gândești: Ce-i acolo în Europa? O populație îmbătrânită, prost educată, prost crescută”.

„Luați-o, de exemplu, pe Annalena Baerbock (șefa diplomației germane, n.r.). Te uiți la ea și spui: `Cine-i asta?`.”

Russian propagandist Solovyev:



"What's there in Europe? Clothes are made in China anyway. Chinese cars are better and much more advanced. There's a badly educated and brought up aging population in Europe, and it's unsafe there."



Clearly, he's still bitter about his Como villa https://t.co/cyAncPyxUI pic.twitter.com/v4rM6wxGPs