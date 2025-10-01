VIDEO Proteste de amploare în Maroc. Poliția a făcut sute de arestări/ Cupa Mondială la fotbal, printre cauzele revoltei

Peste 400 de persoane au fost arestate şi 280 rănite în revoltele din ultimele zile din Maroc, a anunţat miercuri Ministerul de Interne al regatului, după ce protestele lansate de tineri s-au intensificat cu o zi înainte, odată cu izbucnirea de ciocniri între demonstranţi şi forţele de securitate, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Protestatarii cer îmbunătăţirea condiţiilor de asistenţă medicală şi învăţământ, criticând în acelaşi timp cheltuielile guvernamentale în perspectiva Cupei mondiale FIFA 2030, pe care ţara nord-africană o va găzdui împreună cu Portugalia şi Spania.

Ministerul de Interne a precizat că 409 persoane au fost reţinute după ce protestele de marţi din mai multe oraşe s-au transformat în revolte şi acte de vandalism, implicând utilizarea de cuţite, cocktailuri Molotov şi pietre.

Un număr de 263 de membri ai personalului de securitate şi 23 de protestatari au fost răniţi, inclusiv unul care a necesitat intervenţie medicală, în oraşul nordic Oujda, a menţionat ministerul.

Anterior, agenţia oficială de ştiri MAP a relatat că un tânăr a fost rănit după ce a fost lovit de un vehicul de securitate, adăugând că el primeşte tratament şi că rănile „nu îi pun viaţa în pericol, starea sa fiind stabilă”.

Ministerul de Interne marocan a mai indicat că mulţimile au incendiat şi au avariat 142 vehicule de securitate şi 20 de maşini private. Protestatarii au luat de asemenea cu asalt clădiri publice, bănci şi unităţi comerciale, iar la Oujda au blocat o ambulanţă, împiedicând-o să transporte persoane rănite.

Potrivit presei locale, marţi seara, protestatari din diferite oraşe au aruncat cu pietre şi au provocat incendii pe străzi pentru a rezista încercărilor poliţiei de a dispersa mulţimile. În mai multe oraşe, protestatarii au scandat: „Oamenii vor să elimine corupţia”.

Protestele au început în weekend, având în frunte o mişcare de tineret care se autointitulează GenZ 212, cere îmbunătăţirea serviciilor şi critică planul guvernului de a cheltui sume importante pentru infrastructură înaintea Cupei mondiale din 2030.