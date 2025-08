VIDEO Putin ignoră ultimatumul lui Trump. „Obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate”

Președintele rus Vladimir Putin a reiterat vineri că obiectivele Rusiei în Ucraina rămân neschimbate, dar speră că negocierile de pace între Rusia și Ucraina vor continua și că grupurile de lucru (rus și ucrainean) ar putea discuta posibile compromisuri, relatează Reuters și Agerpres.

Practic, remarcă agenția de presă EFE, președintele rus a rupt tăcerea și a salutat a treia rundă de negocieri de pace cu Ucraina, dar nu a răspuns ultimatumului de zece zile dat de liderul american Donald Trump pentru a pune capăt războiului.

Astfel, exprimându-se cu o săptămână înainte de expirarea termenului limită stabilit de președintele Donald Trump pentru ca Rusia să convină asupra unui armistițiu în Ucraina sau în caz contrar se va confrunta cu noi sancțiuni – inclusiv țările care cumpără exporturile sale de resurse energetice – Putin nu a dat niciun indiciu de vreo schimbare în poziția Moscovei.

„În general, apreciez pozitiv a treia rundă de la Istanbul (…) Avem nevoie de o pace durabilă și solidă”, a declarat el la televiziunea publică în timpul vizitei la mănăstirea din Valaam (insula din nord-vestul), insistând că condițiile Moscovei rămân aceleași, în aluzie la recunoaștere internațională a anexării de către Rusia a teritoriilor ucrainene (ocupate) și ca Ucraina să renunțe la dorința sa de a adera la NATO, între altele.

„Avem nevoie de o pace durabilă și stabilă pe o bază bună, care să satisfacă atât Rusia, cât și Ucraina”, a declarat Putin în timpul unei întâlniri cu omologul său belarus Aleksandr Lukașenko, desfășurată vineri în insula Valaam (Karelia), adăugând că discuțiile ar trebui să se desfășoare „fără camere de filmat și într-o atmosferă de calm”.

Putin a spus că trupele ruse atacă de-a lungul întregii linii a frontului în Ucraina și că au inițiativa pe câmpul de luptă, în pofida dorinței Occidentului de a opri ofensiva, citând în acest sens un anunț făcut în ajun de Ministerul rus al Apărării, potrivit căruia forțele Moscovei au capturat orașul ucrainean Ceasiv Iar (regiunea Donețk) după o bătălie de 16 luni.

Ucraina a negat că Ceasiv Iar s-ar afla sub control integral al Rusiei.

