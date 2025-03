VIDEO Putin, îmbrăcat în haine militare, merge pentru prima dată pe frontul din Kursk, potrivit presei de stat. Ordinul dat de liderul rus

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat miercuri armatei sale să „elibereze complet” regiunea rusă Kursk, unde trupele ruse au revendicat în ultimele zile victorii rapide împotriva forțelor ucrainene, informează AFP. Potrivit unor imagini difuzate de televiziunea de stat, președintele rus, îmbrăcat în uniformă militară, s-a întâlnit în Kursk cu șefului Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov.

„Mă aștept ca toate misiunile de luptă cu care se confruntă unitățile noastre să fie îndeplinite și ca teritoriul regiunii Kursk să fie în curând eliberat complet de inamic”, a declarat Putin, în cursul întâlnirii cu șeful armatei ruse, potrivit Agerpres.

Valeri Gherasimov i-a comunicat miercuri președintelui Vladimir Putin că trupele sale au luat prizonieri 430 de soldați ucraineni în timpul recentelor lupte în regiunea de graniță Kursk.

„Militarii ucraineni, văzând că este inutil să continue să reziste, au început să se predea în mod activ și 430 de luptători au fost luați prizonieri”, a declarat Gherasimov, potrivit afirmațiilor difuzate de televiziunea rusă.

Vladimir Putin, la rândul său, a sugerat ca acești prizonieri să fie „tratați ca niște teroriști”.

„Oamenii care se află în regiunea Kursk, care comit crime împotriva civililor de aici, care se opun forțelor noastre armate, agențiilor de aplicare a legii și serviciilor speciale (…) sunt oamenii pe care ar trebui cu siguranță să-i tratăm ca teroriști”, a declarat Putin, adăugând că Rusia nu intenționează să extindă Convențiile de la Geneva astfel încât acestea să se aplice și străinilor care luptă de partea Ucrainei, notează Reuters.

Gherasimov: „Distrugerea sistematică a trupelor ucrainene din Kursk este în desfășurare”

Apărând la televiziunea de stat rusă îmbrăcat într-o uniformă militară, Putin a vizitat un centru de control din regiunea Kursk folosit de trupele ruse.

„Într-adevăr, în cel mai scurt timp posibil, (scopul) este de a învinge în cele din urmă inamicul din tranșee din regiunea Kursk și care încă desfășoară acțiuni defensive aici”, a adăugat Putin, adresându-se conducerii militare de vârf a Rusiei.

Putin a ascultat apoi un raport de la Gherasimov, care i-a spus că trupele ucrainene din regiunea Kursk sunt acum înconjurate.

„Distrugerea lor sistematică este în desfășurare”, a spus Gerasimov.

Președintele rus a vizitat trupele care luptă cu armata ucraineană în regiunea rusă Kursk, a anunțat anterior în cursul zilei de miercuri Kremlinul, citat de agențiile de presă ruse.

Aceasta este prima vizită a liderului de la Kremlin în regiunea Kursk de când forțele ucrainene au lansat acolo ofensiva surpriză din august 2024, potrivit agenției de presă TASS.

Armata ucraineană continuă să piardă teren în regiunea rusă Kursk, sub presiunea tot mai puternică a ofensivei dezvoltate de trupele ruse susținute și de soldați nord-coreeni, și se apropie de punctul în care s-ar putea vedea nevoită să se retragă complet din acea regiune, în ciuda speranțelor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a păstra o monedă de schimb în ipotetice negocieri cu Rusia.

Zelenski a declarat miercuri, într-o reacție la informațiile potrivit cărora trupele Kremlinului au cucerit aproape complet Sudja, principalul oraș controlat de ucraineni în regiunea rusă Kursk, că luptele continuă, dar că se iau măsuri pentru a reduce la minimum pierderile, sugerând indirect că o retragere ucraineană este în curs.

„Militarii noștri de pe teritoriul regiunii Kursk își îndeplinesc misiunea. Rușii încearcă să pună presiune maximă asupra trupelor noastre. Comandanții militari (ucraineni) fac ceea ce trebuie să facă pentru a proteja cât mai mult posibil viața soldaților noștri”, a declarat Zelenski.

Între timp, cea mai recentă actualizare a hărților realizată de platforma ucraineană de analiză a evoluțiilor de pe front DeepState indică faptul că cea mai mare parte a orașului Sudja a fost preluat sub control de către forțele ruse.

