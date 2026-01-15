VIDEO Rapper iranian, cu lacrimi în ochi, după ce a reușit să fugă în Turcia: „Îi îneacă pe oameni în sânge”

Manifestație în Piazza della Repubblica din Roma, organizat de Asociația Italia-Iran, în solidaritate cu protestele poporului iranian împotriva regimului ayatollahului, pe 13 ianuarie 2026. Imagine ilustrativă. FOTO: Matteo Nardone / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

„Îi îneacă pe oameni în sânge, trag direct în piept, ucid fără milă”, a povestit Meraj Tehrani, un cunoscut rapper iranian care a documentat protestele din Teheran pe conturile sale din mediul online.

Rapperul iranian a fugit în Turcia, unde a cerut „ajutor străin” pentru concetățenii săi rămași acasă, scrie joi Sky News.

Cel puțin 3.428 de manifestanți au fost uciși până acum în Iran, potrivit ultimului bilanț al ONG-ului Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, care evocă „un număr minim” și face, de asemenea, referire la peste 10.000 de arestări.

„Ucid pe toată lumea. Ucid copiii oamenilor pe străzi”, a afirmat, cu lacrimi în ochi, Tehrani, într-un mesaj video publicat pe conturile sale de socializare, după ce a reușit să fugă din Iran în Turcia.

Anunțul Turciei

Turcia, singura țară membră a NATO care are o graniță terestră cu Iranul, a anunțat joi că se opune oricărei intervenții militare în Iran, și că prioritatea sa este evitarea destabilizării Republicii Islamice, a scris anterior Reuters.

Mesajul Ankarei a venit în timp ce conducerea Iranului încă încearcă să reprime cele mai grave tulburări interne cu care s-a confruntat vreodată Republica Islamică, iar președintele american Donald Trump a lansat în mod repetat amenințări cu intervenția în sprijinul protestatarilor.

Trump cântărește în continuare răspunsul SUA față de situația din Iran, însă a lăsat de înțeles miercuri seară că este mai puțin înclinat să intervină.

Teheranul și-a avertizat vecinii, inclusiv Turcia, că va lovi baze americane dacă Washingtonul va ataca.

Vorbind joi în cadrul unei conferințe de presă la Istanbul, ministrul turc de externe Hakan Fidan a afirmat că Turcia își va continua inițiativele diplomatice pentru a contribui la soluționarea problemei și a adăugat că Ankara speră ca Iranul și Statele Unite să poată găsi o soluție la conflict.

„Suntem împotriva unei intervenții militare împotriva Iranului. Iranul trebuie să își rezolve singur problemele interne, care sunt autentice”, a spus el, adăugând că prioritatea Turciei este evitarea destabilizării în Iran.