ULTIMA ORĂ Anunțul lui Trump despre Iran. Ce asigurări a primit de la „surse sigure”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii iraniene împotriva protestelor care au escaladat la nivel național sunt în scădere și că, în opinia lui, în prezent nu există planuri pentru execuții pe scară largă, chiar dacă tensiunile dintre Teheran și Washington rămân ridicate, relatează Reuters, CNN și Sky News.

„Am fost informați în mod destul de categoric – dar vom afla ce înseamnă asta – că execuțiile din Iran încetează și au încetat, și că nu există niciun plan de execuții. Mi s-a spus asta de la o sursă sigură și sper că este adevărat”, a spus liderul american. Informația „tocmai” a ajuns la el, a precizat președintele.

Întrebat de reporteri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cine i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.

Totuși, președintele american nu a exclus o eventuală acțiune militară a SUA, spunând că „vom urmări evoluția procesului”, înainte de a menționa că administrația de la Washington a primit o „declarație foarte bună” din partea Iranului.

„Vom urmări situația și vom vedea cum evoluează, dar am primit o declarație foarte bună din partea unor persoane care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă”, a spus el.

Afirmațiile lui Trump par să semnaleze o atenuare prudentă a temerilor potrivit cărora criza din Iran riscă să degenereze într-o confruntare regională mai amplă și să fie nevoie de o intervenție militară americană.

Trump amenințase cu „măsuri foarte dure” împotriva Iranului

Luni, într-un interviu la CBS News, Trump a avertizat că Statele Unite vor lua „măsuri foarte dure” dacă autoritățile iraniene vor continua cu planul de a-i executa pe protestarii pe care i-au reținut în timpul revoltelor generalizate.

Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a anunțat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari și 147 de persoane afiliate guvernului, cifre care depășesc cu mult numărul victimelor din valurile anterioare de proteste reprimate de autoritățile din Iran, în 2022 și 2009.

Revoltele de o asemenea amploare au luat autoritățile prin surprindere într-un moment vulnerabil, dar nu pare că guvernul de la Teheran se confruntă cu un colaps iminent, iar aparatul său de securitate este încă în control, a declarat un oficial occidental citat de Reuters.

Declaraţiile de miercuri seară ale președintelui american au venit în contextul în care Trump a analizat o serie de posibile acţiuni împotriva Iranului, ca răspuns la reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale, inclusiv posibilitatea efecturării unor atacuri militare.

Potrivit mai multor surse apropiate Casei Albe, citate de The Washington Post, administrația Trump este divizată în privința faptului dacă un atac asupra facilităților militare sau guvernamentale din Iran este cea mai bună opțiune, întrucât un atac militar, similar bombardamentului asupra instalațiilor nucleare din iunie, implică un risc ridicat de eroare de calcul sau informații eronate ale serviciilor secrete.