VIDEO Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Snoop a scris că un deputat PSD și-a cumpărat o mașină de lux pe firma unui magazin sătesc: „Nu e treaba mea să vă spun dacă a încălcat sau nu legea”

HotNews l-a întrebat joi pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cum se poate ca un magazin sătesc să cumpere o mașină de lux pe care să o folosească un parlamentar al partidului, în contextul în care social-democrații vor să vină cu un proiect prin care să nu mai poată fi decontate pe firmă diverse obiecte de lux. „Eu nu stau să urmăresc fiecare mașină ce are în bord sau nu”, a fost unul din răspunsurile lui Grindeanu.

Site-ul de investigații Snoop.ro l-a surprins recent pe deputatul PSD Mihai Weber la volanul unui autoturism Mercedes AMG GLE 53. Mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori. „A fost strategia firmei”, susține Weber, care e acționar.

HotNews l-a întrebat pe Sorin Grindeanu, joi, într-o conferință de presă, cum se poate ca un magazin sătesc să cumpere o mașină de lux pentru un parlamentar PSD în contextul în care PSD vrea să vină cu un proiect prin care să nu mai poată să fie decontate pe firmă diverse obiecte de lux.

„Zic să îi arestăm”

„Zic să îi arestăm. Nu e vorba de produse scumpe. E vorba de deductibilitatea care în acest moment e destul de răspândită și am dat exemple și atunci când n-ar trebui să fie. Am spus, și dacă vreți reiau, dacă facem un exemplu și mergem la mall Bănseasa și luăm toate bonurile de la unul dintre marii vânzători de haine din mall, branduri internaționale, și ANAF-ul ia bonurile din ultima lună, să vedeți, și sunt aproape convins, că cam 40% din ce se vinde se vând pe firmă. Asta înseamnă că se deduc, se fac cheltuieli pe firmă și ne mirăm că TVA-ul nu este colectat. La asta se referă proiectul nostru de lege”, a explicat Sorin Grindeanu.

Apoi, el s-a referit concret la cazul prezentat de jurnaliștii de la Snoop.

„Legat de cei care și-au luat mașini, dacă nu au respectat legea, deși m-am interesat înainte, înțeleg că este achiziționată în leasing din iulie și e a doua rată pe care o plătește. Cine nu respectă legea, că e membru PSD, PNL sau USR trebuie să răspundă în fața organelor statului. Nu vin la o conferință de presă eu, aici, sau colegii mei să vă spun cu totul altceva, indiferent despre cine e vorba”, a continuat Sorin Grindeanu.

Momentul video, de la minutul 46:00:

„Nu e treaba mea să răspund dacă cineva a încălcat sau nu legea”

„Eu am înțeles că domnul deputat a răspuns și a dat un drept la replică. Aveți întrebări în plus… Vă rog, nu știu detalii. Dar vă mai spun o dată: cine nu respectă legea să plătească. Am văzut dreptul la replică, înțeleg că e o mașină luată în leasing, e a doua lună în care se plătește, nu apare în declarația de avere fiindcă apare în iulie, după data în care s-a completat declarația de avere”, a declarat Sorin Grindeanu, la insistențele HotNews.

Președintele interimar al PSD a spus că „nu e treaba acestei conferințe de presă și nici a mea, să răspund dacă cineva a încălcat sau nu legea”: „Din câte știu eu, nu a încălcat. Dar dacă aveți dumneavoastră ceva prin care credeți că s-a încălcat legea, vă rog frumos, pe Știrbei (n. red.: unde se află sediul DNA), plângere, la DNA”.

„Eu nu stau să urmăresc fiecare mașină ce are în bord sau nu”

Întrebat dacă i se pare normal ca aceste mașini să fie luate în leasing doar pentru ca ulterior să fie folosite în scop personal, cum este cazul deputatul PSD Mihai Weber, care are legitimația de parlamentar în bordul mașinii, Sorin Grindeanu a spus că întrebarea ar trebui adresată lui Weber.

„Vă rog să-l întrebați. Eu nu stau să urmăresc fiecare mașină ce are în bord sau nu. Repet, nu se respectă legea, cine nu respectă plătește”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Schema folosită și de Weber este descrisă de fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, ca un „fenomen la nivel național”, prin care patronii firmelor își cumpără produse de lux pe care le folosesc în interes personal.