VIDEO Reacția lui Trump după ce a fost întrebat de un jurnalist dacă Rubio s-a certat cu Musk: „Eşti un scandalagiu. Pentru cine lucrezi? Atunci nu-i de mirare”

Preşedintele Donald Trump a susținut că nu a existat nicio dispută între Elon Musk şi Marco Rubio și i-a spus jurnalistului care i-a pus această întrebare că este un „scandalagiu” („troublemaker” în original) pentru că era o întâlnire cu preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi discuţia era despre Cupa Mondială din 2026.

Reacția lui Trump vine după ce The New York Times a scris, citând cinci surse, că la Casa Albă a avut loc joi o ședință „explozivă”, în timpul căreia câțiva dintre miniștrii lui Donald Trump, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au avut o dispută cu miliardarul Elon Musk cu privire la abordarea acestuia privind concedierile din administraţie.

„Nu a existat niciun conflict. Am fost acolo. Eşti un scandalagiu. Şi nu ar trebui să pui această întrebare, vorbim despre Cupa Mondială. Elon se înţelege foarte bine cu Marco şi amândoi fac o treabă extraordinară. Pentru cine lucrezi? NBC? Atunci nu-i de mirare”, i-a răspuns, vineri, Donald Trump jurnalistului care l-a întrebat despre informațiile din articolul The New York Times.

JUST IN: President Trump shuts down NBC reporter, says the media report claiming there was a "clash" between Elon Musk and Marco Rubio is incorrect.



Trump: "There was no clash. Who are you with?"



Reporter: "NBC."



Trump: "Oh, no wonder…" pic.twitter.com/Fk1eBcbP4f