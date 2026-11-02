VIDEO Regele Charles, uluit după ce oficialii l-au lăsat fără umbrelă într-o ploaie torențială

Regele Charles și-a ridicat brațele în semn de disperare după ce a fost surprins de o furtună tropicală cu ploaie torențială în Antigua, în timp ce soția sa, regina Camilla, s-a îndepărtat liniștită, luând cu ea singura umbrelă disponibilă, relatează Reuters.

Turneul cuplului regal în Caraibe a fost dominat de dezbaterile privind rolul Marii Britanii în comerțul cu sclavi, însă imaginile cu monarhul ud până la piele au fost cele care au atras atenția presei internaționale duminică.

În timp ce ploaia se revărsa în rafale puternice asupra lui Charles, în vârstă de 77 de ani, acesta a fost surprins gesticulând și întorcându-se în încercarea de a atrage atenția cuiva care l-ar fi putut ajuta, în timp ce Camilla era protejată de ploaia torențială.

The King was left without an umbrella in torrential rain during a military ceremony in Antigua, becoming so wet that he joked his trousers were “about to grow watercress”. 🔗 https://t.co/TSU8G2ODUg https://t.co/Pseo3sSAYc — The Telegraph (@Telegraph) November 2, 2026

Localnicii care participau la parada organizată cu ocazia Zilei Independenței din Antigua și Barbuda nu s-au lăsat descurajați de furtună, deși erau loviți în plin de ploaia puternică.

Gluma făcută de regele Charles după incidentul cu umbrela

În cele din urmă, Charles a primit o umbrelă și a fost surprins glumind pe seama experienței sale alături de Gaston Browne, prim-ministrul din Antigua.

„Cred că o să-mi crească năsturel pe costum”, a spus el într-un videoclip publicat pe pagina de Instagram a familiei regale britanice.

Nu este pentru prima dată când iritarea lui Charles, cunoscut pentru temperamentul său vulcanic, este surprinsă în public.

La scurt timp după ce i-a succedat în 2022 regretatei sale mame, regina Elisabeta a II-a, Charles a reacționat vizibil iritat după ce un stilou a început să curgă și i-a pătat mâna în timpul unui eveniment organizat în Irlanda de Nord.

„O, Doamne, urăsc chestia asta”, a exclamat el. „Nu suport nenorocitul ăsta de lucru… de fiecare dată, aceeași mizerie”, a continuat acesta în înregistrarea video care s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Ulterior, a făcut haz de necaz pe seama propriei persoane, glumind la un alt eveniment: „Sper ca stiloul meu să funcționeze de data aceasta. De obicei, nu funcționează”.

Marți, regele urmează să susțină un discurs în fața liderilor Commonwealth-ului. De când a devenit rege, Charles și-a exprimat regretul pentru suferințele provocate de sclavie, fără a depăși însă o limită pe care Marea Britanie a refuzat-o de mult timp: prezentarea unor scuze oficiale.