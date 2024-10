VIDEO Robbie Williams e jucat de o maimuță într-un film nou despre viața sa

Fanii lui Robbie Williams vor avea ocazia să afle mai multe despre viața sa în „Better Man”, un film biografic nebunesc care spune ascensiunii sale către statutul de vedetă internațională cu ajutorul unei maimuțe generate de CGI, relatează The Guardian.

Better Man a avut premiera internațională la Festivalul de Film de la Telluride pe 30 august și a fost difuzat apoi și la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

El urmează să fie difuzat în cinematografe înspre sfârșitul lunii decembrie iar în România va avea premiera generală pe 27 decembrie, potrivit Cinemagia.

Studioul Paramount, care distribuie filmul în cinematografele din Statele Unite, a lansat acum primul trailer pentru Better Man:

„Știu la ce vă gândiți. Ce-i cu maimuța? Eu sunt Robbie Williams. Sunt una dintre cele mai mari vedete pop din lume. Dar eu m-am privit mereu pe mine însumi ca fiind mai puțin evoluat”, explică artistul britanic la începutul trailerului.

Williams își dă vocea pentru personaj, în timp ce actorul britanic Jonno Davies a filmat partea de mișcări pentru maimuță.

Aceasta a fost creată apoi cu ajutorul tehnologiei imaginilor generate pe calculator (CGI), cea care a fost folosită în ultimii ani pentru a readuce pe ecran actori celebri care s-au stins din viață sau pentru a-l „întineri” digital pe Harrison Ford în secvența de deschidere a ultimului film Indiana Jones.

Filmul despre Robbie Williams se anunță unul nebunesc

David Erlich, unul dintre criticii de film de la site-ul IndieWire, face o descriere sugestivă pentru Better Man într-o recenzie publicată după ce l-a văzut la Festivalul de Film de la Telluride:

„Veți vedea o maimuță decolorându-și părul. Veți vedea o maimuță petrecând cu Oasis. Veți vedea o maimuță luând cantități nerezonabile de cocaină, înfingându-și un ac cu heroină prin blana brațului său, și conducând în sens opus în trafic în timp ce zbiară o melodie pop cât de tare o țin plămânii”.

Cu alte cuvinte, el este un film care se adresează preponderent publicului adult.

Better Man este scris, produs și regizat de Michael Gracey, cineastul australian cunoscut pentru semnarea ca regizor a The Greatest Showman, filmul biografic din 2017 despre P.T. Barnum, și P!nk: All I Know So Far, un documentar din 2021 despre cântăreața americană.

Vorbind despre alegerea neobișnuită pentru personajul principal, Gracey a explicat spectatorilor înainte de difuzarea filmului la Telluride că a dorit doar să transpună literal imaginea de sine a lui Robbie Williams, de maimuță dansatoare care interpretează pentru public.

Însă filmul în sine nu oferă vreo explicație spectatorilor de ce Robbie Williams e o maimuță, regizorul declarând că acest lucru se datorează faptului că celelalte personaje din lungmetraj nu îl văd așa cum se vede artistul pe sine – neevoluat.