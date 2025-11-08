VIDEO Robert de Niro l-a vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce i-a dăruit suveranul pontif actorului

Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore la Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul Pontif i-a dăruit un rozariu, relatează News.ro citând Vatican News.

Scurta audienţă a avut loc în Sala del Tronetto din Palatul Apostolic, în cadrul unei agende încărcate a Suveranului Pontif.

Celebrul actor, de două ori câştigător al premiului Oscar, în vârstă de 82 de ani, american, dar cu rădăcini italiene – mai precis din Molise – pe care le-a revendicat întotdeauna cu mândrie, a vrut să încheie vizita sa de 48 de ore la Roma cu o strângere de mână cu compatriotul său, Papa.

Un Papă care, după cum povestesc mulţi prieteni de-o viaţă din Chicago, a fost întotdeauna un iubitor al cinematografiei. Şi aşa s-a întâmplat: în Sala del Tronetto au schimbat câteva fraze în engleză, au făcut o fotografie cu cei cinci însoţitori ai lui De Niro şi, în final, Pontiful a înmânat câte un rozariu fiecăruia dintre cei prezenţi.

„Roma este o operă de artă vie”

Pentru Robert de Niro a fost o incursiune în frumuseţea artistică a Palatului Apostolic după ce vineri, privind de la balconul primarului Roberto Gualtieri din Capitoliu, a rămas impresionat de măreţia Forurilor Imperiale. „Roma este mai mult decât un oraş, este o operă de artă vie”, i-a spus vedeta primarului, care i-a acordat Lupa Capitolina, cea mai importantă distincţie a oraşului Roma.

Protagonistul unor filme legendare – printre care Naşul, pentru care a studiat chiar şi accentul sicilian – a primit-o emoţionat: „Să fiu premiat aici, într-un loc care a dat atât de mult lumii. culturii, cinematografiei, frumuseţii, este cu adevărat emoţionant”. În plus, a adăugat o notă personală: „Familia mea are rădăcini în Italia, aşa că această recunoaştere are o semnificaţie specială pentru mine”.