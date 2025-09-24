VIDEO „Rugămintea” premierului pentru ministrul fondurilor europene după protest. „Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă nu mi se pare în regulă”

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, miercuri, că l-a rugat pe ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, să verifice dacă angajații din minister erau liberi sau plătiți pentru ziua în care au participat la protestul din Piața Victoriei, deoarece „dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă trebuie să îți asumi acest lucru”.

Miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, premierul a fost întrebat dacă el l-a pus pe șeful cancelariei sale, Mihai Jurca, să ceară o listă cu angajații Guvernului care au participat la protestul din 15 septembrie.

„Nu știam asta. Știu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru, când a fost mitingul angajaților Ministerului fondurilor europene, dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiți în ziua respectivă și l-am rugat să verifice, pentru că să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă nu mi se pare în regulă, deci cred că dacă participi la alte activități în afară de cele de muncă trebuie să îți asumi acest lucru”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a spus că să fii plătit pentru o zi în care nu ești la serviciu „nu este corect nicăieri”.

„Nu e niciun fel de problemă, n-are nimeni nicio treabă cu tine, dar nu știu, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte și să fii și pontat, și salarizat nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”, a adăugat premierul.

În 15 septembrie, angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea și au protestat spontan alături de reprezentanți ai tuturor federațiilor sindicale prezente în Piața Victoriei din București. Protestul a fost generat de măsurile de reducere a personalului din instituțiile publice, o măsură cerută de premierul Bolojan.

Ulterior, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului l-a acuzat pe șeful cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, că le-a cerut să comunice care dintre angajați au participat la protest.

HotNews i-a solicitat lui Mihai Jurca un punct de vedere referitor la solicitarea făcută sindicatului. El a răspuns citând o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia contractul individual de muncă al angajaților care participă la grevă se suspendă, dar numai pe durata participării la aceasta.