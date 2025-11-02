VIDEO Rusia tocmai a lansat la apă un nou tip de submarin capabil să lanseze cea mai nouă super-armă nucleară: „Va remodela planificarea navală în toată lumea”

Rusia a lansat la apă primul său submarin nuclear capabil să transporte torpile nucleare „Poseidon”, noua super-armă a Rusiei gândită ca nave sau drone în sine, ce pot parcuge distanțe uriașe, pot sta în așteptare mult timp sub apă și, la detonare, poate provocare valuri uriașe radioactive cu care să distrugă zone întregi de coastă.

Potrivit mass-media rusă, submarinul nuclear Khabarovsk – primul din clasa sa – a fost lansat la apă pe 1 noiembrie, iar intrarea sa în serviciu este programată pentru anul 2026. Ceremonia de lansare a avut loc la șantierul naval Sevmash din Severodvinsk.

Submarinul Khabarovsk (sau Chabrovsk) poate transporta până la 12 torpile fără pilot cu propulsie nucleară. Moscova susține că sistemul Poseidon poate lovi ținte oriunde în oceanele lumii.

Submarinul Khabarovsk este proiectat pentru misiuni strategice pe distanțe lungi și poate opera în oceanul deschis ca parte a arsenalului nuclear al Rusiei.

Din informațiile disponibile public, noul submarin nu este unul foarte mare, având o lungime de 113m și un deplasament de 10.000 de tone. Poate prinde o viteză maximă de 32 de noduri marine și se poate scufunda până la 500 de metri.

Submarinul ar urma să aibă un echipaj de 100 de marinari și o autonomie în larg de peste 100 de zile.

Rusia susține că a testat deja torpilele nucleare Poseidon

Vladimir Putin a declarat în urmă cu câteva zile că Rusia a testat super-torpila nucleară Poseidon și că testul a fost un mare succes, transmitea Reuters.

Oficialii americani și ruși au descris Poseidon ca fiind o nouă categorie de arme de represalii, capabilă să declanșeze valuri radioactive în ocean, care să facă orașele de coastă de nelocuit.

Liderul de la Kremlin a spus miercuri, într-o discuție cu soldați răniți în războiul din Ucraina că testul a avut loc marți.

„Pentru prima dată, am reușit nu numai să o lansăm cu un motor de lansare de pe un submarin purtător, ci și să lansăm unitatea de energie nucleară pe care acest dispozitiv a trecut o anumită perioadă de timp”, a spus Putin.

„Este un succes enorm”, a spus Putin, adăugând că puterea Poseidon a depășit-o pe cea a rachetei intercontinentale Sarmat.

Ce se știe despre torpilele nucleare Poseidon

„Supernavele Poseidon” sunt concepute ca arme de represalii, adică concepute pentru a răspunde la un atac nuclear asupra Rusiei, scria Il Giornale în urmă cu doi ani.

„Acest principiu”, continuă analiza din ziarul italian, „este reflectat în tehnologia de construcție a torpilei: Poseidon, de fapt, având propulsie nucleară, nu numai că este capabilă să lovească la o distanță foarte mare, dar poate, de asemenea, să rămână „în așteptare” pentru a fi activată pentru o perioadă de timp nedeterminată”.

Torpila este destinată să depăşească nedetectată sistemele de apărare de coastă, cum ar de exemplu cele ale SUA, indica CNN.

Mai mult, acest tip de armă, cu o capacitate de mai multe megatone, ar putea provoca unde radioactive în zonele de coastă, transformându-le de nelocuit pentru mult timp.

Imagine cu torpila Poseidon furnizată de ministerul rus al apărării în 2020. Foto: Russian MoD / WillWest News / Profimedia

„Va remodela planificarea navală”

„Această „mega-torpilă” nucleară este unică în istoria lumii”, scria expertul american în submarine H. I. Sutton pe site-ul său.

„Poseidon este o categorie complet nouă de arme. Va remodela planificarea navală atât în Rusia, cât și în Occident, ducând la noi cerințe și la noi contra-arme”, a scris Sutton.

Atât oficialii americani, cât și cei ruși au declarat că torpilele ar putea lansa focoase de mai multe megatone, provocând valuri radioactive care ar face ca porțiuni din coasta țintă să devină nelocuibile timp de decenii.

Submarin fără echipaj uman și, de facto, torpilă, Poseidon are o lungime de 24 de metri și este înarmat cu un focos nuclear de 10 megatone.

Transportată de un submarin-mamă (Belgorod sau Chabarovsk), torpila are o rază maximă de acțiune de 11.500 de kilometri și este considerată una dintre cele mai silențioase și mai letale drone din flota nucleară, în special datorită vitezei și adâncimii la care operează.