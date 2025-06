VIDEO Rușii au adus acum la granița cu Ucraina camioane cu trupurile a 1.200 de soldați ucraineni. La fața locului au fost chemate și televiziunile

Rusia a adus în zona de schimb de la granița cu Ucraina primul lot cu trupuri de soldați ucraineni uciși, a declarat reprezentantul grupului de negociere rus, generalul-locotenent Alexander Zorin, citat de TASS.

Anunțul oficialului militar al Moscovei vine după ce mai mulți oficiali ruși au acuzat sâmbătă că partea ucraineană nu s-a prezentat pentru schimbul de prizonieri și de soldați morți, la care Kievul a răspuns că nu se convenise nicio dată și că inamicul a recurs la gesturi „unilaterale”.

Rusia a revenit duminică dimineață cu o acțiune similară, generalul Zorin declarând că „partea rusă, în conformitate cu acordurile încheiate la Istanbul în cadrul negocierilor ruso-ucrainene din 2 iunie și în conformitate cu calendarul convenit cu partea ucraineană la Istanbul, a transportat în zona de schimb trupurile militarilor ucraineni pregătite pentru repatriere”.

„Este prima tranșă, prima parte. Este vorba de 1.212 trupuri ale militarilor ucraineni, multe dintre ele identificate, dar toate identificate ca fiind ale militarilor ucraineni după uniforma și zona în care au fost găsite”, a adăugat el.

