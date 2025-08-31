VIDEO Salariile parlamentarilor au fost tăiate în Indonezia, după protestele violente în care au murit cinci oameni

Partidele politice din Indonezia au convenit să revoce un număr de avantaja și privilegii pentru parlamentari, a anunțat duminică președintele Prabowo Subianto, într-o încercare de a calma protestele antiguvernamentale care au dus la moartea a cinci persoane și au provocat cele mai ample acte de violență din ultimele decenii în cea mai mare economie a Asiei de Sud-Est, informează Reuters.

Protestele au început luni ca demonstrații împotriva salariilor prea mari și alocațiilor de cazare pentru pentru parlamentare. Manifestațiile au devenit violente vineri după ce un motociclist a fost ucis în timpul intervenției poliției în timpul unui protest.

Casele unor politicieni și clădiri ale parlamentelor provinciale au fost jefuite sau incendiate. Violențele au avut impact și asupra bursei și monedei naționale.

Concesiile, socotite insuficiente de protestatari

Într-o conferință de presă susținută la palatul prezidențiale, președintele Prabowo, flancat de lideri ai partidelor, a declarat că a ordonat armatei și poliției să acționeze cu asprime împotriva protestatarilor violenți și jefuitorilor, avertizând că unele dintre acțiunile acestora indică fapte de „terorism” și „trădare”.

„Liderii din Parlament au căzut de acord să revoce unele dintre politicile parlamentare, inclusiv mărimea indemnizațiilor pentru membrii săi și un moratoriu pentru deplasările în străinătate”, a afirmat Prabowo.

Decizia a fost luată în urma unei întâlniri între responsabilii politici membri ai guvernului cu președintele, care și-a anulat vizita în China. Aceștia au sosit la palatul prezidențial în mașini cu numere de înmatriculare obișnuite, nu cu cele pe care le primesc demnitarii. Efective ale armatei au fost dislocate pentru paza suplimentară a palatului și a locuințelor miniștrilor.

Muzammil Ihsan, liderul confederației organizațiilor studențești, care au convocat inițial protestele, a declarat că reducerea privilegiilor parlamentarilor „nu este suficientă” și că sunt luate în calcul și alte manifestații. „Guvernul trebuie să rezolve probleme cu rădăcini adânci. Furia de pe străzi nu este fără cauză”, a spus Ihsan.

Indonesia’s President Prabowo Subianto has called for calm after police ran over and killed a man during anti-gov't protests.



Demonstrators took to the streets of Jakarta after finding out lawmakers receive benefits totalling almost 20 times the average monthly salary. pic.twitter.com/Rn9QmgKAgQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2025

Tegar Afriansyah, liderul Ligii pentru Democrație a Studenților Indonezieni, a spus că anunțul președintelui nu rezolvă problema principală care este „oligarhia politică și o structură economică inegală”.

Parlamente incendiate, casele demnitarilor jefuite

Protestatarii indonezieni au incendiat clădirile parlamentelor regionale din trei provincii în timpul protestelor de sâmbătă, la o zi după ce trei persoane au fost ucise în violențele care au cuprins țara de la începutul săptămânii, un test major pentru președintele Prabowo Subianto, informează Reuters. Revoltele au fost provocate de o recentă majorare a salariilor parlamentarilor.

Presa locală a relatat că au fost incendiate clădirile parlamentare din West Nusa Tenggara, Pekalongan și Cirebon. Detik.com scrie că birourile parlamentare din Cirebon au fost jefuite, iar în Pekalongan și West Nusa Tenggara poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Incendierea clădirilor parlamentare a survenit după ce, în ziua precedentă, la Makassar, capitala provinciei Sulawesi de Sud, a avut loc un protest în care au murit cel puțin trei persoane, iar alte cinci au fost rănite.

Agenția pentru situații de urgență nu a dat detalii legate de numărul victimelor din incendiul de vineri, dar agenția de stat Antara a spus că victimele au fost prinse în incendiul care a cuprins clădirea parlamentului provinciei. Agenția a scris că două persoane au fost rănite după ce au sărit pe geam ca să scape de flăcări.

Platforma TikTok a anunțat sâmbătă că va suspenda pentru câteva zile funcția de transmitere în direct în Indonezia, din cauza manifestațiilor violente care au loc în această țară de mai multe zile, informează AFP.

„Din cauza escaladării violențelor în timpul manifestațiilor din Indonezia, am decis în mod voluntar să introducem măsuri de securitate pentru a menține TikTok ca un spațiu sigur și civilizat. Ca o măsură de precauție, TikTok LIVE este temporar suspendat timp de câteva zile în Indonezia”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.