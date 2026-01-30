VIDEO Scandal cu cuțite și săbii într-o sală de fitness din București. Șapte tineri au fost reținuți de polițiști

Un scandal violent izbucnit într-o sală de fitness din Sectorul 6 s-a soldat cu reținerea a șapte tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani. Conflictul a pornit verbal, în vestiar, între un tânăr de 28 de ani și cei șapte, iar ulterior a degenerat, când s-au scos arme albe ca să intimideze, transmite Poliția Capitalei.

Incidentul a avut loc joi, 29 ianuarie, în incinta sălii de fitness SAS Gym situată în Drumul Taberei. Unul dintre autori este trapperul Andrei Mihalache, cunoscut drept MGK 666, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

„În fapt, la data menționată, în jurul orei 00.30, Sectia 25 Politie a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unei săli de fitnees, din Sectorul 6, mai multe persoane se agresează fizic, folosind arme albe. Deplasându-se cu operativitate la fața locului, polițiștii au depistat, la ieșirea din incinta locației, mai multe persoane, care ar fi fost implicate în conflict”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

La controlul corporal al acestora și al bagajelor, au fost găsite spray-uri iritante-lacrimogene, două cuțite tip briceag cu lungimea de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie cu lungimea de 47. Și în toaleta dintre etaje au fost găsite abandonate: o borsetă în care se afla un briceag cu lama de 15 cm, o borsetă în care se afla un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm, au mai declarat surse judiciare pentru HotNews.

Potrivit poliției, scandalul a început în vestiarul din incinta sălii de fitness, unde „ar fi pornit un conflict verbal, între un tânăr, în vârstă de 28 de ani și alți șapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, aceștia adresându-și, reciproc, amenințări”.

„Ulterior, conflictul ar fi degenerat, tinerii manipulând în scop de intimidare, mai multe arme albe, pe care le-ar fi scos din bagajele personale, fără a fi folosite în agresiune. În acest context, mai multe persoane, care erau prezente în vestiar, ar fi părăsit locația, întrucât le-ar fi fost indusă o stare de temere și de indignare”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Cei șapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru portul fără drept de substanțe sau obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Tânărul de 28 de ani implicat în scandal este căutat în continuare.