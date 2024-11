VIDEO Scandal diplomatic la Ierusalim. Polițiști israelieni au reținut doi jandarmi francezi într-o mănăstire sub jurisdicția Parisului

Vizita la Ierusalim a ministrului francez de Externe Jean-Noël Barrot a fost marcată de un incident diplomatic apărut după ce poliția israeliană a intrat înarmată și „fără autorizație, potrivit ministrului, pe un domeniu care aparține Franței, scrie AFP.

Barrot a denunțat „o situație inacceptabilă” și a refuzat să intre în Eleona, un loc de pelerinaj, câtă vreme poliția israeliană reține doi jandarmi francezi care se aflau acolo.

„Nu voi intra astăzi pentru că forțele de securitate israeliene au intrat înarmate, fără să obțină în prealabil autorizația Franței și fără să accepte să iasă”, a declarat Barrot. „Această atingere a integrității unui domeniu plasat sub responsabilitatea Franței este de natură să fragilizeze legăturile cu Israelului, pentru care am venit, într-un momentu în care avem nevoie să avansăm regiunea pe drumul păcii”, a subliniat șeful diplomației franceze.

În timpul unei încăierări, polițiștii israelieni au înconjurat doi jandarmi francezi, apucându-l pe unul dintre ei și trântindu-l la pământ, înainte de a-l urca într-o mașină de poliție. Francezul a strigat de mai multe ori „Nu mă atingeți”. Ulterior, jandarmii au fost eliberați, însă nu s-a comunicat motivul intervenției polițiștilor israelieni.

