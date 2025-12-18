VIDEO Scene violente la Bruxelles. Protestul la care s-au strâns mii de fermieri din Europa a degenerat în lupte de stradă în apropierea instituțiilor europene

Poliția belgiană a desfășurat trupele de intervenție pentru a ține sub control violențele ce au izbucnit la Bruxelles pe 18 decembrie 2025, FOTO: Nicolas Tucat / AFP / Profimedia Images

Mii de fermieri din întreaga Europă au început joi după-amiază marșul lor prin Bruxelles pentru a protesta împotriva politicii agricole europene. La scurt timp după începerea demonstrației, aceasta a escaladat în violențe în apropierea Parlamentului European, transmite agenția Belga News. Manifestațiile coincid cu un summit de două zile al Consiliului European ce are loc la Bruxelles.

Marșul a început în jurul orei 12:30, în apropierea Gării de Nord din Bruxelles, unde diverse delegații se adresaseră anterior mulțimii. Demonstranții s-au deplasat de-a lungul micii centuri rutiere de pe Boulevard du Roi Albert II înainte de a se îndrepta spre Rue de la Loi și Place du Luxembourg.

Tensiunile au crescut brusc odată ce protestul a ajuns la Parlamentul European. Inițial, demonstranții au aruncat cartofi, sfeclă și bălegar către ofițerii de poliție, care au răspuns prin folosirea unui tun cu apă.

énorme Tensions devant le Parlement européen : des agriculteurs lancent des pommes de terre sur les policiers qui répliquent avec des grenades lacrymogènes !#AgriculteursEnColère #AgriculteursEnColere #Bruxelles pic.twitter.com/0CC57WbcwQ — Teddy en roue libre (@Tedenrouelibre) December 18, 2025

Situația s-a deteriorat apoi și mai mult, cu protestatari aruncând pietre, bombe fumigene și artificii către clădirile legislativului UE.

Farmers from across the EU are back in Brussels today to remind lawmakers that tractors don’t run on promises.



While the European Commission insists it has bent over backward to meet their demands, the protesters say it’s still not enough.



🔗 https://t.co/1CJRlTQhHG pic.twitter.com/elBTF8kaoM — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 18, 2025

Tractoare au fost, de asemenea, văzute smulgând copaci din piață.

Jurnaliștii aflați la fața locului au raportat agresiune verbală din partea unor protestatari, care au aruncat obiecte și către echipele de filmare. Trecători care nu aveau nicio legătură cu demonstrația au fost la rândul lor afectați, acoperindu-și gura și ochii cu batiste pe măsură ce gazul lacrimogen s-a răspândit în zonă.

Très Fortes tensions en cours devant le Parlement européen à Bruxelles.#AgriculteursEnColère #AgriculteursEnColere pic.twitter.com/Qtoi14G6Hv — Teddy en roue libre (@Tedenrouelibre) December 18, 2025

Mai multe persoane au acuzat iritații ale ochilor, iar unele sunt chiar în stare de șoc, potrivit agenției de presă din Belgia.

Demonstrația a fost dispersată prematur pe mica centură rutieră, în jurul orei 13:45, și nu va continua în cartierul european, așa cum fusese planificat inițial. Sute de fermieri s-au desprins însă de manifestația principală și s-au îndreptat către Place du Luxembourg.

De ce protestează din nou fermierii la Bruxelles

Protestul coincide cu un summit al UE de două zile, desfășurat la Bruxelles. Fermierii se opun propusului acord de liber schimb cu blocul comercial sud-american Mercosur, care include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Fermierii europeni se tem de concurență neloială dacă acordul va fi semnat.

Totuși, demonstrațiile depășesc opoziția față de acordul comercial. La fel ca în cazul manifestațiilor de anul trecut, ce au cuprins mai multe țări europene, fermierii protestează și împotriva reglementărilor UE care, spun ei, fac investițiile și obținerea licențelor mai dificile.

Alte nemulțumiri sunt legate de reformele propuse pentru bugetul multianual al UE, prin care cheltuielile agricole ar fi reduse cu mai mult de o cincime.

„Factorii de decizie europeni pot spune că agricultura are o importanță strategică, dar politicile lor nu reflectă acest lucru. Cerem nu vorbe, ci fapte”, a declarat un vorbitor înaintea marșului.

Acordul dintre UE și Mercosur, „în standby”

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a declarat miercuri că nu este pregătită să susțină un acord comercial între UE și blocul comercial sud-american Mercosur, reducând astfel speranțele de finalizare a acordului în zilele următoare. Meloni s-a alăturat astfel Franței în solicitarea unei amânări a aprobării acordului, care este respins și de alte țări, printre care Polonia.

„Guvernul italian a afirmat întotdeauna în mod clar că acordul trebuie să fie benefic pentru toate sectoarele și că, prin urmare, este necesar să se abordeze, în special, preocupările fermierilor noștri”, a declarat Meloni, adresându-se camerei inferioare a parlamentului.

Comentariile sale au venit în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urma să se deplaseze în Brazilia la sfârșitul acestei săptămâni pentru a semna acordul, încheiat în urmă cu un an, după un sfert de secol de negocieri cu blocul format din țările sud-americane.

Berlinul în schimb și-a reiterat miercuri sprijinul pentru acord. „Dacă Germania nu revine la statutul de națiune puternic exportatoare, atunci nu vom putea, din punct de vedere economic și financiar, să suportăm sarcini suplimentare pentru un cadru financiar multianual în creștere”, a declarat Sepp Müller, vicepreședintele grupului parlamentar din Bundestag al partidului cancelarului Friedrich Merz. El s-a referit astfel la creșterea bugetului UE.

„Germania este o națiune exportatoare, de care, întâmplător, beneficiază și toate celelalte țări ale UE”, a subliniat oficialul german.

Ce presupune acordul contestat de fermierii europeni

Acordul comercial UE-Mercosur va elimina taxele vamale pentru 91% din exporturile UE, inclusiv pentru autovehicule, de la nivelul actual de 35% pe o perioadă de 15 ani. La rândul său, UE va elimina progresiv taxele vamale pentru 92% din exporturile Mercosur pe o perioadă de până la 10 ani.

Mercosur va elimina, de asemenea, taxele vamale pentru produsele agricole din UE, cum ar fi cele de 17% pentru vinuri și de 20-35% pentru băuturile spirtoase.

Pentru produsele agricole mai sensibile, precum carnea de vită, UE va oferi statelor Mercosur cote în creștere.

Există, de asemenea, cote UE pentru carne de pasăre, carne de porc, zahăr, etanol, orez, miere, porumb și porumb dulce.

Carnea de vită suplimentară reprezintă 1,6% din consumul de carne de vită al UE și 1,4% din consumul de carne de pasăre. Susținătorii acordului indică importurile existente ca dovadă că Mercosur respectă standardele UE.

Acordul recunoaște 350 de indicații geografice pentru a preveni imitarea anumitor produse alimentare tradiționale din UE.