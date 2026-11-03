VIDEO Se deschide traficul pe Autostrada de Centură a Capitalei, pe tronsonul amânat cu scandal. Anunțul ministrului Transporturilor

Circulația pe tronsonul de 13 kilometri între Afumați și Glina din Autostrada Capitalei A0 Nord va fi deschisă miercuri, 4 noiembrie, de la ora 14.00, a anunțat ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Deschiderea acestei porțiuni a fost amânată de mai multe ori, ultima dată fiind în 26 octombrie.

Este vorba despre lotul 3 de 8,6 km – prima și singura autostradă construită de o firmă din China în România -, dar și despre cei 4,4 km ai Lotului 4, finalizat de UMB încă din iunie și care a stat „muzeu” până acum, neputând fi folosit fără lotul adiacient.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul Transporturilor Ștefan Ovidiu Popa.

„De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 13 kilometri din A0 Nord, între Afumați și Glina. Odată cu Lotul 3 se deschide circulația și pe Lotul 4 (Pantelimon-Glina), care a fost deja recepționat”, a anunțat Popa.

Cei 13 km vor asigura continuitatea pe secțiunea nordică a Autostrăzii de Centură București A0 și vor permite legătura directă între A3 (București-Ploiești) și A2 (București-Constanța), fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei.

„A0 preia o parte importantă din traficul de tranzit din zona Capitalei, diminuează aglomerația pe arterele urbane și îmbunătățește conectivitatea dintre principalele autostrăzi din zonă”, a scris Popa.

Amânări succesive

Deschiderea circulației pe lotul 3 al Autostrăzii de Centură A0 Nord fusese programată să aibă loc pe 26 octombrie, după cum anunțase fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. Inaugurarea a fost însă amânată de CNAIR, care a susținut că mai sunt lucrări de făcut, iar Cosma „trebuie să-și ceară scuze pentru că a dezinformat populația”.

La rândul lui, fostul oficial din Ministerul Transporturilor a susținut că „lucrările erau pe ultimii câțiva metri” și a acuzat orgolii politice: „Nu e prima dată când asistăm la asemenea mizerii”.

Lotul 3, ar fi trebuit să fie gata de la finele anului trecut, conform declarațiilor din 2025 de la nivelul Ministerului Transporturilor.

„Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze”, spunea în urmă cu două săptămâni fostul secretar de stat Cosma.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation)

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026)

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție (februarie 2026) Stadiu fizic (noiembrie 2026): 99%

(noiembrie 2026): 99% Finalizare posibilă: noiembrie 2026

HARTĂ – Autostrada de Centură a Capitalei A0 în octombrie 2026 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru sau nedeschis traficului) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 are o lungime de circa 100 de km și reprezintă o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km de pe A0 Nord sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, a fost construit de UMB și finalizat în iunie-iulie 2026. Circulația va fi deschisă, însă, odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două tronsoane din A0.