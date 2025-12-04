VIDEO Ședință cu scandal în Parlament în criza apei din Prahova: „Ministra e o habarnistă” / „Sunteți înfierbântat!”

Ședința, convocată de reprezentanți ai PSD, a avut loc joi în Comisia economică, industrii și servicii din Senatul României și s-a transformat într-un scandal între parlamentari PSD și USR. Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că ministra Mediului de la USR, Diana Buzoianu, este „habarnistă”. Cei de la USR au acuzat la rândul lor că toată ședința, la care au fost invitați reprezentanții mai multor instituții responsabile de situația din Prahova și Dâmbovița, este de fapt o mișcare politică.

Din partea instituțiilor impicate în criza din Prahova, unde aproximativ 100.000 de oameni sunt fără apă de o săptămână, au participat directorul companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, directoarea Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, reprezentanți de la Apele Române și Hidroelectrica. Au fost invitați și reprezentanți de la Ministerul Mediului, DSP Prahova și chiar prefectul județului Prahova, însă aceștia nu au participat la ședință.

„E șueta dumneavoastră”

Cel mai vocal dintre cei prezenți a fost liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care a cerut demisia Dianei Buzoianu încă de la începutul crizei de apă din Dâmbovița și Prahova. În ședință, el i-a întrebat repetat și pe reprezentanții instituțiilor dacă își vor da demisia, așa cum a spus Buzoianu că ar trebui să se întâmple. Aceștia au spus că nu vor demisiona, pentru că, din punctul lor de vedere, nu au greșit cu nimic.

Al treilea de la stânga la dreapta, senatorul PSD Daniel Zamfir. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Pe parcursul ședinței, au existat atacuri între cei de la PSD și USR. Senatorii USR Ștefan Pălărie, Violeta Alexandru, Simona Spătaru și Irinel Darău au acuzat că organizarea ședinței a fost strict politică.

„Nu e ședință, domnule Zamfir, e șueta dumneavoastră”, a spus Simona Spătaru la un moment dat.

„Vom face această comisie indiferent de zgomotul pe care îl veți face și de felul în care încercați să îi acoperiți…”, a spus și senatorul PSD Zamfir. „Fără noi nu aveți cvorum”, a replicat Darău de la USR.

De la stânga la dreapta: senatorii USR Ștefan Pălărie, Violeta Alexandru, Simona Spătaru și Irinel Darău. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

O parte din dialog:

Senatoarea USR Simona Spătaru: Nu fac circ. Așteptați.

Senatorul PSD Daniel Zamfir: Pe cine opriți? Aveți 3 membri în comisie și ați venit 4.

Spătaru: Îmi dați voie să explic?

Zamfir: Vreau să clarificăm ceva. Vom face această comisie indiferent de zgomotul pe care-l faceți și de felul în care vreți să acoperiți

Senatorul USR Irineu Darău: Domnule Zamfir, fără noi nu e cvorum. Haideți să aveți bun simț.

Zamfir: De ce nu se prezintă un secretar de stat? Un secretar de stat doar că e de la USR refuză să se prezinte. Un șef de companie, pentru că este de la USR și nu are competențele necesare, nu se prezintă.

Darău: Haideți să respectăm procedura. Să încheiem discuțiile statutare și să începem ședința. Dacă putem

Zamfir: Doamna ministru a spus că niște oameni de aici i-au ascuns informații. Nu vreți să știți ce informații?

Senatoarea USR Viorela Alexandru – Vreau să fiu lăsată să termin fraza până la capăt în limita a două minute.

Senatoarea USR Violeta Alexandru: Este ceva un monstru Diana Buzoianu. Spuneți că așa începem.

Zamfir: Este o persoană extrem de simpatică, doar că este habarnistă.

Simona Spătaru: Domnule Zamfir, sunteți înfierbântat.

Zamfir: Nu sunt înfierbântat. (…) Mai chemați ajutoare.

Spătaru: Această comisie, care este condusă de majoritatea PSD, nu a făcut o convocare procedurală ca și colegii de la PNL să fie prezenți. Dvs împiedicați senatorii care compun această comisie să fie prezenți. Este procedura dvs cum încadrați șueta de azi.

Chemați să dea explicații, reprezentanții instituțiilor au asistat la scandalul dintre PSD și USR

Toată ședința, care s-a întins pe parcursul a aproape trei ore, a fost marcată de atacuri și ironii între PSD și USR. Cei chemați teoretic să explice cum s-a ajuns în situația ca 100.000 de oameni din 12 localități să rămână fără apă au asistat la schimburile acide de replici dintre senatorii care formează împreună coaliția de guvernare.

La un moment dat, la insistentele senatorului USR Ștefan Pălărie, directoarea Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, Marilena Stoian, a recunoscut că în documentele transmise Ministerului Mediului nu au fost precizate riscurile golirii barajului – adică nu a fost luată în calcul posibilitatea ca oamenii să rămână fără apă. Către Ministerul Mediului au fost transmise doar riscurile în cazul în care lucrările nu ar fi fost începute, a spus Stoian.

„În momentul de față lucrarea nu a fost executată, noi nu am reușit să deblocăm vana. Evenimentul imprevizbil a fost viitura. Cu două zile înainte nu ai alte ce măsuri să iei decât să atenuezi viitura”, a spus și reprezentantul Apelor Române.

Furnizorul de apă spune că nu a știut că urmează să fie începute lucrările

Directorul ESZ Prahova, furnizorul de apă, Bogdan Chițescu, a spus în timpul ședinței că instituția pe care o conduce nu a fost chemată la ședințele premergătoare începerii lucrărilor: „Am fost chemați o singură dată, când ședința începuse deja, nu știm tot ce s-a discutat, pentru că nu am fost de la începutul ședinței”, a explicat el.

Chițescu a spus și că bazinul de rezervă, cel care ar putea fi folosit în astfel de situații, este tot în administrarea Apelor Române, însă folosirea acestuia nu este „viabilă”, pentru că are nevoie de reparații, lucru pe care susține l-a transmis anterior celor de la Apele Române.

PSD nu mai vrea ca Diana Buzoianu să demisioneze. Așteaptă ca Bolojan să o demită

La finalul ședinței, Daniel Zamfir a spus că „PSD nu mai cere demisia doamnei ministru”: „Din acest moment, răspunderea este strict la prim-ministru, care are, în momentul ăsta, toate elementele pe masă”.

„Dacă domnul Bolojan, în continuare, cauționează un ministru care în acest moment este lipsit de orice autoritate, acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, cum nu le mai poate gestiona nici președintele Ghiță (n. red.: directorul de la Apele Române, Florin Ghiță). Așadar, de urgență, cei doi pe care i-am menționat, doamna Buzoianu și președintele Autorității Naționale Apele Române, trebuie să plece urgent din funcție. Și, repet, nu mai este doar decizia doamnei ministru de a demisiona, este răspunderea prim-ministrului Bolojan să o demită urgent pe doamna ministru”, a spus Daniel Zamfir.