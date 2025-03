VIDEO Serviciul de securitate rusesc a dejucat mai multe atentate teroriste cu „seturi de parfumuri” / Cine erau cei vizați, potrivit FSB

Serviciul de securitatate din Rusia (FSB) a prevenit o serie de atacuri teroriste prin trimiterea prin poștă a unor seturi de parfumuri cu dispozitive explozive la adresele militarilor din opt regiuni, a anunțat serviciul de presă al FSB, citat de TASS.

Potrivit acestuia, un cetățean rus recrutat de serviciile speciale ucrainene și care trimitea colete a fost reținut în regiunea Sverdlovsk.

„Au fost prevenite o serie de acte de sabotaj și terorism planificate de serviciile speciale ale Ucrainei împotriva militarilor Ministerului Apărării al Federației Ruse care participă la operațiunea militară specială, precum și a funcționarilor publici care acordă asistență unităților militare din zona Districtului Militar Caucazul de Nord”, a transmis FSB.

„În cursul activităților de inspecție la aeroportul din Chelyabinsk, în trimiterile poștale au fost găsite cinci colete care conțineau dispozitive explozive improvizate camuflate ca seturi cadou de parfumuri, care au fost dezamorsate de tehnicienii în explozii ai FSB din Rusia sosiți la fața locului. În conformitate cu concluzia experților, dispozitivele explozive erau realw și ar fi urmat să se detoneze atunci când destinatarul deschideea pachetul”, potrivit serviciului de securitate rusesc.

În Pervouralsk, regiunea Sverdlovsk, a fost reținut un cetățean rus ce ar fi fost recrutat de serviciile de securitate ucrainene și care trimitea colete. Agențiile ruse de presă au distribuit și imagini furnizate de autorități cu coletele și arestarea suspectului.

