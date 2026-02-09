VIDEO Show-ul Bad Bunny de la Super Bowl: o declarație de dragoste pentru Puerto Rico și un mesaj de unitate către americani / Donald Trump: „Absolut groaznic”

Bad Bunny, cel mai ascultat artist din lume, potrivit Spotify, a criticat deschis politicile de expulzare ale lui Donald Trump şi a susţinut-o în mod deschis pe Kamala Harris în cursa prezidenţială din 2024. La spectacolul de duminică, el a ales un mesaj de unitate, scrie Reuters.

Spectacolul artistului Bad Bunny din pauza Super Bowl a fost o declarație de dragoste pentru Puerto Rico, țara sa natală, dar și un îndemn la unitate în SUA, într-un moment de profundă diviziune politică și culturală.

Este neclar care va fi efectul mesajelor, cert este că Donald Trump și multe voci conservatoare au criticat dur show-ul artistului portorican.

Spectacolul de 14 minute a inclus apariții-surpriză ale artiștilor Lady Gaga și Ricky Martin, alături de alte vedete precum Pedro Pascal, Cardi B, Karol G și Jessica Alba, care au dansat pe veranda celebrei sale „casita”, un element de bază al spectacolelor sale, concepută să arate ca o casă tradițională din Puerto Rico.

Lumea aștepta ca Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martinez Ocasio, să profite de spectacol pentru a face o declarație politică împotriva actualei administrații americane, scrie Reuters, dar în schimb, el l-a folosit pentru a promova un mesaj de unitate americană.

Artistul în vârstă de 31 de ani, cel mai ascultat cântăreț din lume în 2025, potrivit serviciului de streaming Spotify, a intrat în istorie devenind primul muzician care a susținut un spectacol în pauza Super Bowl în întregime în limba spaniolă.

El a ales să spună o singură frază în engleză, „God bless America” (Dumnezeu să binecuvânteze America), înainte de a enumera țările din America Centrală, de Sud și de Nord, în timp ce dansatorii purtau steagurile acestora.

Un mesaj afișat pe un panou publicitar spunea „Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea”, iar la finalul segmentului, el a ținut în mână un balon de fotbal cu mesajul în engleză: „Împreună, suntem America”.

Bad Bunny, al cărui album „Debí Tirar Más Fotos” a câştigat premiul Albumul Anului la Grammy Awards din acest an, a criticat deschis politicile de expulzare ale lui Trump şi a susţinut-o în mod deschis pe Kamala Harris în cursa prezidenţială din 2024.

În spectacolul din pauza Super Bowl nu au existat critici directe la adresa președintelui Trump, ceea ce unii au considerat o surpriză după cele două discursuri de acceptare ținute la premiile Grammy de săptămâna trecută, pe care artistul le-a folosit pentru a critica acțiunile ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Trump, despre spectacol: „Absolut groaznic”

Reacția președintelui SUA Donald Trump, care nu a fost prezent la Super Bowl, a fost una extrem de critică.

Liderul de la Casa Albă a declarat într-o postare pe rețelele sociale că spectacolul a fost „absolut groaznic”.

Cu câteva săptămâni înainte de Super Bowl, Trump calificase alegerea lui Bad Bunny drept „absolut ridicolă”. Duminică, președintele și-a reînnoit atacurile la adresa artistului portorican.

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile!”, a scris Trump pe Truth Social după încheierea spectacolului din pauză.

„Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență”, a spus Trump.

Influenceri conservatori proeminenți s-au numărat printre cei mai duri critici ai spectacolului, și chiar procuroarea generală adjunctă pentru drepturi civile din Departamentul de Justiție al SUA, Harmeet Dhillon, și-a exprimat opinia, spunând că nu a urmărit spectacolul.

Fox News a adunat o listă de voci critice care reclamau în special faptul că Bad Bunny a cântat în spaniolă și că în spectacolul său au fost fluturate steaguri străine, în vreme ce spuneau că spectacolul i-a făcut să „îi urască și mai tare pe ilegali”.

Spectacol alternativ

Conservatorii s-au mobilizat de altfel din timp pentru a produce un spectacol alternativ la show-ul lui Bad Bunny.

Organizația conservatoare Turning Point USA a produs acest concert, pe care l-a numit „All-American Halftime Show”, cu Kid Rock și alți artiști.

Turning Point USA a fost fondată de activistul Charlie Kirk, asasinat anul trecut.

Concertul a fost promovat pe X de personalități aliniate lui Trump, printre care secretarul apărării Pete Hegseth, care a redistribuit postarea Turning Point USA despre concert cu comentariul: „Familia Hegseth urmărește concertul”.

Unii au lăudat spectacolul alternativ, milioane de oameni urmărindu-l — numărul spectatorilor ajungând la 5 milioane pe YouTube, potrivit Fox News.

Tot Fox News a scris că alții l-au numit „dezamăgitor”, criticând abilitățile vocale ale lui Kid Rock.

În vreme ce nu există deocamdată detalii despre audiența spectacolului lui Bad Bunny, show-ul rapperului Kendrick Lamar de la Super Bowl-ul de anul trecut a atras peste 130 de milioane de telespectatori.