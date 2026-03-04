VIDEO Simpatia față de Iran, socotită trădare într-o țară arabă. Autoritățile au făcut mai multe arestări

Guvernul din Bahrein a transmis miercuri că toţi rezidenţii se pot înscrie într-un registru naţional de voluntariat pentru a participa la efortul de război, după ce marţi a anunţat identificarea şi arestarea mai multor persoane pentru implicarea în „infracţiuni grave care ameninţă securitatea şi stabilitatea societăţii”, cum ar fi distribuirea de videoclipuri şi conţinuturi pe reţelele de socializare care exprimă „simpatie” pentru „atacul atroce” efectuat de Iran împotriva obiectivelor americane în Bahrein ca represalii în urma bombardamentelor americano-israeliene, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Potrivit Ministerul de Interne al micului stat insular din Golful Persic, cu populaţie majoritar şiită, dar care este condus de o monarhie absolută sunită ce guvernează cu o mână de fier, persoanele arestate, al căror număr nu a fost precizat, au atacat prin imagini şi mesaje, unele concepute cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, „valorile şi principiile naţiunii” şi au comis un act de „trădare”.

Manifestaţii pro-iraniene au avut loc în Bahrein după lansarea de SUA şi Israel a atacurilor aeriene împotriva Iranului. Mai multe astfel de manifestaţii au condus la confruntări cu poliţia şi la arestări, iar participanţii la un marş au încercat fără succes să ajungă la ambasada SUA din Manama pentru a protesta împotriva uciderii liderului suprem iranian Ali Khamenei în atacul iniţial israelian asupra Iranului. Ayatollahul Ali Khamenei a fost foarte respectat în comunitatea musulmană şiită.

🇧🇭 Crowds of Bahrainis are celebrating the strikes on U.S. bases in Manama. pic.twitter.com/c07J4joMSa — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 28, 2026

În represaliile care au însoţit bombardamentele americano-israeliene, Iranul a atacat cu rachete şi drone bazele militare americane din Golf, în Bahrein aceste atacuri fiind concentrate asupra bazei navale unde este staţionată Flota a 5-a a SUA, infrastructura acesteia fiind serios avariată. Drone iraniene au lovit şi hoteluri din apropierea acestei baze, raţionamentul fiind că acolo s-ar putea afla militari americani.

Bahreinul, ţară cu o populaţie de 1,5 milioane de locuitori, dintre care circa jumătate sunt străini, a anunţat miercuri că toţi rezidenţii săi se pot înregistra ca voluntari într-un registru naţional pentru a participa la efortul de război. Oportunităţi de voluntariat au fost identificate în special în domeniile „sănătăţii, ingineriei, logisticii, administraţiei”, a transmis guvernul de la Manama.