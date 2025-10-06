VIDEO. Singurătatea lui Macron, o lungă plimbare de-a lungul Senei la Paris cu telefonul la ureche după demisia premierului Sébastien Lecornu

Președintele Emmanuel Macron s-a întors luni la Palatul Elysée după o lungă plimbare de-a lungul malurilor Senei, pe Île de la Cité, cu telefonul în mână, relatează postul francez BFMTV, citat de ziarul italian Corriere della Sera.

Potrivit sursei citate, cele câteva fotografii și videoclipuri simbolice arată singurătatea lui Macron după ce a acceptat demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu. În imaginile surprise de la distanță, Macron merge apăsat, vorbind la telefon și fiind urmat de forțele de protecție.

Președintele francez a mers, de asemenea, la Panthéon pentru o repetiție generală înainte de intrarea oficială a lui Robert Badinter în Panthéon, joi. Fostul ministru al Justiției, care a murit anul trecut în februarie, va primi astfel omagii naționale, în timpul mandatului său fiind abolită în 1981, pedeapsa capitală în Franța.